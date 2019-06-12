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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAYSERİ (İHA)
12.06.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Vahşet! Öldürüp yaktı üzerini taşlarla kapattı...

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Vahşet! Öldürüp yaktı üzerini taşlarla kapattı...

Kayseri'de yapılan kayıp ihbarını değerlendiren Cinayet Büro Özel Ekibi, açık cezaevine teslim olmayan Abdullah Türkmen'in öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Zanlı A.A.'nın gösterdiği yerde Şubat ayından beri kayıp olarak aranan Abdullah Türkmen'in cesedi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Özel Ekibi, kayıp ihbarı yapılan ve yarı açık cezaevinde kalan Abdullah Türkmen'in, 35 bin lira parasını kaybettirdiği ortağı tarafından av tüfeği ile öldürüldükten sonra benzinle yakıldığını ve gömüldüğünü ortaya çıkardı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinyat Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen'in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen'in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi.

35 bin lirasını kaybettiren ortağını öldürdükten sonra benzinle yaktı
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Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen’in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Abdullah Türkmen’in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek başlattığı çalışmalarda HTS kayıtlarını inceleyerek bilgi sahipleri ile görüştü.

Cinayet Büro dedektifleri Abdullah Türkmen’in forex işlemi yapan bir şirket üzerinden para kazanmak için şüpheli A.A.’yı ortak ettiği ve şahsa 35 bin TL para kaybettirdiği belirlendi. Şüpheli A.A. Cinayet Büro dedektifleri ile yaptığı görüşmesinde 7 Şubat 2019 günü kendine ait otomobil ile Sakar Bağları istikametine gittikleri ve burada sohbet ettikten sonra yeniden merkeze bıraktığını söyledi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli A.A.’yı, 35 bin TL kaybetmesine neden olduğu Abdullah Türkmen’i öldürmüş olduğunu değerlendirerek 11 Haziran 2019 günü gözaltına aldı.

Şüpheli A.A., yapılan sorgusunda olay tarihinde Abdullah Türkmen ile buluşarak araçla define arama bahanesi ile Kayseri Kızılören yoluna yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş ören yerine götürdüğünü, burada Abdullah Türkmen’den parasını istediğini anlattı. Şüpheli A.A., parasını alamayacağını anlayınca araçta bulunan av tüfeği ile Abdullah Türkmen’i öldürdükten sonra benzinle yaktığını ve üzerini taşla kapattığını itiraf etti.

Cinayet Büro Amirliği özel dedektifleri şüpheli A.A.’nın tarif ettiği Kızılören’deki ören yerine giderek yaptıkları kazıda Abdullah Türkmen’in cesedine ulaştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 18 ayrı faili meçhul cinayeti çizerek faillerini adalete teslim etti.

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