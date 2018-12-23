345 saat sürdü
- Bütçe görüşmeleri 12 gün, 345 saat sürdü.
- Bütçe önceki gece 332 kabul oyuyla geçti. 164 ret oyu kullanılan yeni dönemin bütçesi için tek çekimser oyu ise eski İYİ Partili, bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker kullandı.
- Bütçe için 4 bin 298 sayfa tutanak tutuldu.
- Görüşmelerde AK Parti’den 133, CHP’den 144, HDP’den 92, MHP’den 85, İYİ Parti’den 82, lehte ve aleyhte ise 22 milletvekili olmak üzere toplam 558 milletvekili söz aldı.
- Bütçenin kabul edilmesinden sonra AK Partili milletvekilleri, Meclis fotoğrafçısına ‘bütçe pozu’ verme yarışına girdi. Bazı milletvekilleri de cep telefonlarıyla özçekim yaptı.
-MHP milletvekilleri ise Devlet Bahçeli’nin etrafında toplanarak fotoğraf çektirdi.
- Genel Kurulu kapattıktan sonra oturumu yöneten Meclis Başkanı Binali Yıldırım, milletvekillerinin isteğini kırmadı ve salona inerek vekillerle birlikte poz verdi.
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