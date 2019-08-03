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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.08.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

34 yaşındaki leylek Eskişehir’de elektrik tellerinde can verdi

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34 yaşındaki leylek Eskişehir’de elektrik tellerinde can verdi

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 34 yıl önce dünyaya gelen ve o gün halkalanan leylek, Eskişehir’de enerji nakil hattına takılarak hayatını kaybetti. Doğa Araştırmaları Derneği, ölü bulunan leyleğin Macaristan’da kayıtlara geçen en yaşlı kuş olduğunu açıkladı.

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 34 yıl önce dünyaya gelen ve o gün halkalanan bir leylek, 2500 kilometre ötede Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir enerji nakil hattına takılarak telef oldu. Doğa Araştırmaları Derneği, ölü bulunan leyleğin Macaristan’da kayıtlara geçen en yaşlı kuş olduğunu açıkladı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde Balıkdamı Sulak Alanı yakınında yaşayan bir kişi, enerji nakil hattına takılarak ölen bir leylek buldu. Vatandaş, leyleğin bacağındaki “Budapest X843” numaralı metal halkayı fark ederek fotoğrafını Doğa Araştırmaları Derneği’ne gönderdi. Macaristan kuş halkalama merkezi ile irtibata geçen Doğa Araştırmaları Derneği, leyleğin Macaristan’ın Tolna şehrinde 14 Haziran 1985 tarihinde halkalandığını öğrendi. Bu sayede Macaristan’da yapılan kuş halkalama çalışmalarında gelen veriler üzerinde bilinen en yaşlı kuşun Eskişehir Balıkdamı’nda bulunan leyleğe ait olduğu da öğrenilmiş oldu.

Doğa Araştırmaları Derneği yetkilileri, "Leyleklerin ortalama ömürlerinin 25 yıl olduğu kabul edilmektedir. Bilinen en yaşlı leylek ise 39 yaşında. Eskişehir’de bulunan leylek ise Macaristan’da kayıtlara geçen en yaşlı kuştu. Tam 34 yaşındaydı. Sonbaharda kuzeyden güneye inerek kışı sıcak ülkelerde geçiren leylekler ilkbaharda kuluçka alanlarına geri dönüyorlar. Temmuz ayı leyleklerin yavrularını büyütüp uçurmaya başladıkları bir dönem. Bu dönemde erişkin leylekler genellikle üreme bölgelerinde bulunmaktalar. Macaristan’da dünyaya gelen leyleğin bu yüzden de Eskişehir’de yuva yaptığı tahmin ediliyor" dediler.

Doğa Araştırmaları Derneği yetkilileri göç yollarındaki tehlikeleri ise şöyle açıkladı:

"Kuşların yarısından fazlası göç yolunda hayatlarını kaybediyor. Leylek ölümlerinde bilinen tehditlerin başında enerji nakil hatları geliyor. Her yıl binlerce leylek enerji nakil hatlarına çarparak ölüyor".

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