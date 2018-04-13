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    Son dakika: Çok sayıda ilde operasyon... Subay ve muvazzaf askerlerin de olduğu 140 gözaltı kararı

    Tolga YANIK/KONYA (DHA) - İHA
    13.04.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    Bu sabah Konya ve İstanbul merkezli iki büyük FETÖ operasyonu başlatıldı. Konya ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 'kripto' olarak iddia edilen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan kişiler oldukları ileri sürüldü. İstanbul'da da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon başlatıldı, 15’i subay, 37’si asker şahıslardan sorumlu örgütün sivil yöneticileri olmak üzere 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada örgüt üyelerinin "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK’ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri öne sürüldü.

    Şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, 'şakirtlik' seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları da iddia edildi.

    TSK’ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen mahrem yapılanma içerisinde bulunan 70 muvazzaf askerin yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 34 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    BİR OPERASYON DAHA... FETÖ'NÜN DENİZ KUVVETLERİ YAPILANMASI OPERASYONU: 15'İ SUBAY 70 GÖZALTI KARARI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada da 15’i subay, 37’si asker şahıslardan sorumlu örgütün sivil yöneticileri olmak üzere 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 18 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelileri arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

    Soruşturmada örgüt üyelerinin "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

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    Etiketler: NoMobil , muvazzaf asker , son dakika , haber , haberler , gündem
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