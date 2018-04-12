34 ilde anadolu lisesi yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı sınavla öğrenci alacak liseler listesine göre, 1366 okula 126 bin 510 öğrenci yerleştirilecek. Yani 1 milyon 192 bin 8’inci sınıf öğrencisinin yaklaşık yüzde 11’i sınavla liseye girecek.



Bakanlık yetkililerinin daha önceki açıklamalarında, sınavla öğrenci alacak lise sayısının 600-800 arasında olacağı söylenirken, öğrenci sayısının da toplamın yüzde 10’unu bulacağı belirtiliyordu. MEB 2016-2017 istatistiklerine göre, Türkiye’de 11 bin 76 lise var. Bu durumda yeni eklenen ya da dönüştürülen okullar olmazsa, 9 bin 707 liseye adrese dayalı yerleştirme yapılacak.



ŞEHİRLER ARASI FARKLILIK

Eğitimcilerin çıkardığı verilere göre, Türkiye genelinde 309 fen, 89 sosyal bilimler, 222 Anadolu, 297 Anadolu imam hatip, 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesine sınavla girilecek. Her ilde sınavla öğrenci alacak fen, meslek ve imam hatip lisesi var ancak 34 şehirde Anadolu lisesi yok.



Eğitimciler, okul türlerinin şehirlere göre adaletsizlik gösterdiğini savunuyor. Ayrıca okullar belirlenirken, liselerin puanlarının dikkate alınmadığı da iddialar arasında. Bu görüşe göre listeler güncellenmezse Anadolu liselerine yerleştirmelerde yığılmalar olabilir.



Listede en çok kontenjanın 34 bin 530 ile Anadolu liselerine ayrılmış. Onu, 34 bin 500 ile fen lisesi, 28 bin 860 ile Anadolu imam hatip, 19 bin 170 ile mesleki ve teknik Anadolu, 9 bin 450 ile sosyal bilimler lisesi izliyor.



Geçen yıl liselere giriş için TEOG sınavlarına yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılmıştı. Sınava girmek istemeyenler, adrese dayalı kayıt sistemiyle kendi eğitim bölgelerinden 5 tercih yaparak bir liseye yerleşecek. Eğitim bölgeleri nisan sonunda açıklanacak.



BAŞVURULAR YAPILIYOR

İsteğe bağlı olan sınava katılacak öğrenciler için başvurular dün başladı. Adaylar, 18 Nisan’a kadar başvurularını elektronik ortam üzerinden okullarına yapacak.









UZMANLAR NE DİYOR



BAZI İLÇELERDE LİSE PUANLARI DİKKATE ALINMADI

Hatice Yılmaz (Eğitimci): İstanbul’da Şile, Esenler, Çatalca, Adalar, Sancaktepe ve Çekmeköy’de Anadolu lisesi yok. Seçim yapılırken okulların puanları dikkate alınmadan başka özelliklere bakılmış. İstanbul’da ilk kez bu sene sınavla öğrenci alacak 13 okul var. Bazı ilçelerde daha önce yüksek puanlı olup, listede olmayan okullar var. Bazı ilçelerde iyi okulların listede olmaması, adrese dayalı sistemde ilgiyi arttırır. Taşınmalara neden olur.



KÖKLÜ OKULLARIN BİR KISMI LİSTEDE YOK

Onur Soğuk (Eğitimci): Bazı illerde köklü Anadolu liseleri yok. Bu, sıkıntılı. Yüzde 10 civarında proje okul olacağı söylenmişti. Listede daha fazla var. Yeni yerleştirme sisteminin olumlu yönleri de bulunuyor. Tüm liselere puanla öğrenci alınması iyi değildi. Bunun kaldırılması, öğrenci seviyesi olarak eşit dağılım sağlanması olumlu. Ama ilk sene itibarıyla özele gitme eğilimi artabilir.



LİSTENİN GÜNCELLENMESİ GEREKECEK

Talha Doğan (Tonguç Akademi): 600 civarında okulun sınavla öğrenci alacağı söylenmişti, ama şu anda iki katından fazla. 34 ilde listeye Anadolu lisesi girmemiş. Listenin güncellenmesi gerekecek. Aksi halde Anadolu liselerine yığılma oluşabilir.



