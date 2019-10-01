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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.10.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

34 hamile çocuk davası: 18 doktorun yargılanmasına başlandı

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34 hamile çocuk davası: 18 doktorun yargılanmasına başlandı

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin 18 doktorun yargılanmasına başlandı. Kadın Doğum Uzmanı Ö.A. "Bizler çoluk çocuk sahibi insanlarız. Çocuk istismarı konusunda hassasız" diyerek gerekli bildirimleri adli makamlara yaptığını söyledi. Savunma yapan diğer sanık doktorlar da görevleri gereği hastaların yaş küçüklüğünü tespit ettiklerinde gerekli bildirimleri yaptıklarını belirterek, beraatlerini istedi. Adnan Oktar Davasın'da da tutuklu olarak yargılanan sanık Kadın Doğum Uzmanı H.E.A.'nın bir sonraki duruşmada SEGBİS ile savunmasının alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı Kasım ayına erteledi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 15 tutuksuz sanık doktor ile avukatları katıldı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olan E.U. adına kayıtlı olan ve yargılamaya konu tek bir hastanın mevcut olduğunu belirterek, "Bu hasta, hastaneye boğaz enfeksiyonu şikâyeti ile başvurmuştur. Bu kişinin gebeliği ile ilgili herhangi bir teşhisim ve tespitim olmadı. Bize gelmeden önce gebeliği ile ilgili kadın doğum polikliniğinde tedavisi ve takibi yapılmıştı. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

"GÖREVİMİ GEREĞİ GİBİ YAPTIM"

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Doğum Polikliniği'nde doktor olduğunu söyleyen E.V.K., "Gebeliğini bildirmediğim iddia edilen 2 hasta vardır. Bu hastalara ilişkin bildirim yaptığımız epikriz raporlarından anlaşılacaktır. Biz hastane polisine ya da sosyal hizmetler birimine haber vermemize rağmen tutanak tutulmuş ve hakkımda savcılık makamlarınca ifadem dahi alınmadan haksız yere dava açılmıştır. Kusurum bulunmamaktadır. Görevimi gereği gibi yaptım. Bu hastaların kayıtlarına ilişkin delilleri yazılı savunma dilekçem ekinde sundum. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"HASTANE POLİSİNE YA DA SOSYAL HİZMETLER BİRİMİNE BİLDİRİMLERİMİZİ YAPTIK"

Kadın Doğum Doktoru G.A. da "Yaklaşık 1 milyon Suriye vatandaşı hasta bizim görev yaptığımız yerde ikamet ediyor olması ve bir yıl içinde 13 bin 611 hastayı yalnız benim muayene etmem göz önünde bulundurulduğunda yoğun bir şekilde çalıştığımız mahkemenizce anlaşılacaktır. Biz bildirimlerimizi telefon ile eksiksiz olacak şekilde hastane polisine ya da sosyal hizmetler birimine yaptık. Başvuran hastalar Türkçe bilmedikleri için iletişim problemi yaşadık. Hastaların gerçek yaşları, cinsiyetleri ve isimleri dahi belli değildir. Görevimi gereği gibi yaptım. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Doktor olan İ.A. da bir hastanın çocuk acil servis hastası olarak geldiğini ve asistan doktorlar tarafından muayene edildiğini belirterek, "Gebeliğinden şüphe duyulduğu için kadın doğum hastalıkları birimine sevk edilmiş. Bu bölüm tarafından gebelik tespit edilince hastane polisine hem de onlar hem de bizim tarafımızdan telefon ile bilgi verilmiştir. Hastanede yoğun şekilde çalıştığımız için telefon ile bilgi veriyoruz. Görevimi gereği gibi yaptım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" şeklinde konuştu.

"BİZ BİLDİRİMLERİMİZİ YAPTIK"

Doğum Polikliniği'nde doktor olan U.H. savunmasında şunları söyledi: "Biz her türlü dirence rağmen yaşı küçük olan hastaların bildirimlerini yaptık. Sosyal Hizmetler ve polisi telefonla arayarak bilgi verdik. Hatta Suriye vatandaşı hastaların çok sayıda dosyası bulunduğundan işlem yapılmadığı bize bildirilmesine ve sözlü olarak bildirim yapmamıza gerek olmadığı söylenmesine karşın biz ısrarla bildirimlerimizi yaptık. Hatta epikriz raporlarında bildirim yapıldığı ancak işlem yapılmadığına dair not düştük.Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyoru"

"BİZLER DE ÇOLUK ÇOCUK SAHİBİ İNSANLARIZ"

Kadın Doğum Uzmanı Ö.A. da "Bizler çoluk çocuk sahibi insanlarız. Çocuk istismarı konusunda hassasız" diyerek gerekli bildirimleri adli makamlara yaptığını söyledi.

"HASTALARIN YAŞININ KÜÇÜKLÜĞÜNÜ TESPİT ETTİĞİMİZDE GEREKLİ BİLDİRİMLERİ YAPIYORDUK"

Kadın Doğum Uzmanı N.K. da "Yargılamaya konu iki Suriye vatandaşı hasta bulunmaktadır. Bir tanesi 15 yaşının üzerinde gebe kaldığı hesaplanmıştır. Bu iki hasta da tarafımca muayene edilmeyen asistan doktorların adıma kayıt açtırıp muayene ettikleri hastalardır. Hastanenin yoğunluğu nedeni ile acil, poliklinik, yatan hasta ve doğumhane gibi çok sayıda birime baktığımızdan bizim adımıza hasta bakılmaktaydı. Hastaların yaşının küçüklüğünü tespit ettiğimiz takdirde gerekli bildirimleri yapıyorduk" dedi.

"HASTANIN BİLDİRİMİNİN YAPILDIĞI SİSTEMDE GÖRÜLECEKTİR"

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Y.C. de bir hastanın karın ağrısı şikayeti ile başvurduğunu, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine sevk edildiğini belirterek, "Ben vajinal muayene yapmadığım için hastanın gebe olup olmadığını ya da bakire olup olmadığını bilmiyorum. Daha sonra bu hastanın bildirimin yapıldığı sistemde görülecektir. Beraatimi isterim" diye konuştu. Söz alan diğer doktorlar da görevi gereği hastaların yaş küçüklüğünü tespit ettiklerinde gerekli bildirimleri yaptıklarını belirterek, beraatlerini istedi.

DURUŞMA KASIM AYINA ERTELENDİ

Suçtan zarar görme ihtimaline binaen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılmasına karar veren mahkeme, 2017 yılından görev yapan hastane polislerinin ve sosyal hizmetler biriminde görev yapan yetkililerin kimlik bilgilerinin ve adreslerinin istenmesine karar verdi. Başka suçtan tutuklu sanık H.E.A.'nın bir sonraki duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunmasının alınmasını kararlaştıran mahkeme, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak 2017 yılı ve öncesinde acil servislerde görevli asistanların o günkü nöbetçi nöbetçi uzman adına hasta muayene edip etmediklerinin sorulmasına hükmetti. Duruşma Kasım ayına ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşı küçük çocukların gebelik durumunun emniyete bildirilmemesi sebebiyle sağlık personelleri hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. İddianamede 15 yaş altı gebelik tespiti yapan ve bildirim yapmadıkları iddia edilen doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A'nın birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle "Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor. Birer vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (01.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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