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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
09.12.2018 - 18:33, Son Güncelleme:

320 adrese boş operasyon... Gözaltına alındı

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320 adrese boş operasyon... Gözaltına alındı

SAKARYA’da, FETÖ/PDY’nin kilit ismi firari Adil Öksüz’ü arayan ekibin başındayken, 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tahliye edilen Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz, yeniden gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nceÿkurulan özel timin başındaki Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla haziran ayında tutuklandı. Müdür Özoğlu, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce önceki gün tahliye edildi. Üyelerden birinin şerh koyduğu kararda mahkeme heyeti, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildiğini belirtti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme kararında, "Mevcut delil durumu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığın tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir" denildi. Mahkeme heyeti, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’na yazı yazılmasına, İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nden gizli tanık ’Üsküdar’ın ifade tutanağının örneğinin istenmesine karar verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz edildi. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz kabul edilerek, eski polis müdürü hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, Ercan Özoğluöz’ü gözaltına alarak, emniyet müdürlüğüne götürdü.

320 BOŞ OPERASYON

Darbe girişimiÿsonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz’un başında olduğu özel tim, FETÖ’nün ’TSK imamı’ Adil Öksüz’ün yakalanması için Sakarya’da 320 boş adrese operasyon yapmıştı. Özoğluöz’ün, Adil Öksüz’ün HTS kayıtlarından İstanbul’daki plazada olduğunu gösteren bilgiyi yetkililer ile paylaşmadığı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle 22 ayrı ’WhatsApp’ görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

 

 

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