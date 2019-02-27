31 Mart’a kadar 26 ilde 32 program
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanya programı belirlendi. MYK’da görüşülen programa göre Kılıçdaroğlu, 26 ilde 32 programa katılacak. Kılıçdaroğlu kampanyasında büyük mitingler yerine, salon toplantılarını tercih edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarıyla seçim kampanyasını değerlendirdi. Buna göre Kılıçdaroğlu 31 Mart’a kadar 26 ilde 32 programa katılacak.
SALON TOPLANTILARI YAPACAK
Yaklaşık 5 saat süren MYK’da seçim kampanyası ele alındı. Hazırlanan programa göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 31 Mart’a kadar toplamda 26 ilde 32 programa katılacak. Bu çerçevede, İstanbul’da yedi, Ankara’da dört, Bursa’da üç, Mersin’de üç, Hatay’da üç ve Adana’da iki program yapılacak. Kılıçdaroğlu kampanyasında büyük mitingler yerine, salon toplantılarını tercih edecek. Kılıçdaroğlu’nun salon toplantılarına kanaat önderleri, sendikalar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları davet edilecek. Kılıçdaroğlu, ziyaret edeceği yerlerde, ilçe ilçe dolaşarak, vatandaşla birebir temas kuracak. Kılıçdaroğlu, ilçe ve mahallelerde düzenlenecek daha dar kapsamlı mitinglerde halka hitap edecek.
ÜÇ KENTTE AKŞENER’LE MİTİNG
Kılıçdaroğlu, üç kentte İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ‘ortak miting’ düzenleyecek. Bu kapsamda 6 Mart’ta Denizli, 7 Mart’ta Aydın, 17 Mart’ta Balıkesir’de düzenlenecek mitinglerde iki lider birlikte sahneye çıkarak Millet İttifakı adaylarına oy isteyecek.
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