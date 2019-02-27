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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

31 Mart’a kadar 26 ilde 32 program

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
31 Mart’a kadar 26 ilde 32 program

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanya programı belirlendi. MYK’da görüşülen programa göre Kılıçdaroğlu, 26 ilde 32 programa katılacak. Kılıçdaroğlu kampanyasında büyük mitingler yerine, salon toplantılarını tercih edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarıyla seçim kampanyasını değerlendirdi. Buna göre Kılıçdaroğlu 31 Mart’a kadar 26 ilde 32 programa katılacak.

SALON TOPLANTILARI YAPACAK

Yaklaşık 5 saat süren MYK’da seçim kampanyası ele alındı. Hazırlanan programa göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 31 Mart’a kadar toplamda 26 ilde 32 programa katılacak. Bu çerçevede, İstanbul’da yedi, Ankara’da dört, Bursa’da üç, Mersin’de üç, Hatay’da üç ve Adana’da iki program yapılacak. Kılıçdaroğlu kampanyasında büyük mitingler yerine, salon toplantılarını tercih edecek. Kılıçdaroğlu’nun salon toplantılarına kanaat önderleri, sendikalar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları davet edilecek. Kılıçdaroğlu, ziyaret edeceği yerlerde, ilçe ilçe dolaşarak, vatandaşla birebir temas kuracak. Kılıçdaroğlu, ilçe ve mahallelerde düzenlenecek daha dar kapsamlı mitinglerde halka hitap edecek.

ÜÇ KENTTE AKŞENER’LE MİTİNG

Kılıçdaroğlu, üç kentte İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ‘ortak miting’ düzenleyecek. Bu kapsamda 6 Mart’ta Denizli, 7 Mart’ta Aydın, 17 Mart’ta Balıkesir’de düzenlenecek mitinglerde iki lider birlikte sahneye çıkarak Millet İttifakı adaylarına oy isteyecek.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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