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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

31 Mart sonrası gece yarısı itiraz tartışması

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31 Mart sonrası gece yarısı itiraz tartışması

Binali Yıldırım, CHP’nin tüm oyların sayılmasına ilişkin gece yarısı yaptığı itiraz nedeniyle seçim tekrarı noktasına gelindiğini söyleyince tartışma başladı. AK Partililer İl Seçim Kurulu hâkimleri ve CHP heyetinin art arda adliyeye giriş görüntülerine dikkat çekiyor. CHP ise “Yasal hakkımızı kullandık” diyor.

AK Parti İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım önceki akşam katıldığı televizyon programında, 31 Mart sonrası kendilerinin İstanbul’daki oyların tamamının yeniden sayılmasını istediğini, ancak CHP’nin anında itiraz ederek bunu önlediğini ve seçim tekrarı noktasına gelindiğini söyledi. Yıldırım “Bu iş sandıkta yapılan hırsızlıkla bu hale geldi. Biz ‘Oyların tamamı yeniden sayılmalı’ dedik. CHP hemen müracaat etti hem de gece yarısı. Hemen İl Başkanı gitti, il seçim hâkimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkardı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler. Yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü. Olağanüstü müracaattan başka çaremiz kalmamıştı” dedi.
Yıldırım’ın işaret ettiği gece yarısı itiraz süreci önceki gün bazı medya organlarında fotoğraflarla yer almış ve CHP’nin hâkimlerle işbirliği yaptığı öne sürülmüştü. Fotoğraflarda İl Seçim Kurulu hâkimlerinin ve CHP heyetinin art arda adliyeye gelmesine ilişkin görüntüler vardı.

TEDBİREN DURDURAMAZ

Konuyla ilgili olarak AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, “Seçim kurulları 24 saat esasına göre çalışır. Ancak CHP’nin önce müracaat etmesi, YSK’nın dilekçeyi görüşmek üzere toplanması gerekirdi. Burada tersi oluyor. İl Seçim Kurulu önceden geliyor, CHP’nin dilekçe vermesini bekliyor. Belli ki önceden CHP ile İl Seçim Kurulu arasında bir temas olmuş. Seçim Kurulu tedbiren karar veremez. Burada tedbiren karar alınmış. Seçim kurulu ya iptal eder ya onaylar. Tedbiren sayımın durdurulması diye bir karar olmaz” dedi.

31 Mart sonrası gece yarısı itiraz tartışması

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise şu görüşü savundu: “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri İl Seçim Kurulu’na gelerek tam sayımın yapılmaması ve geçersiz oyların yeniden sayılmaması için itiraz ettiler. Bu tür durumlarda İl Seçim Kurulu diğer ilçelerin itirazlarını görmeden karar vermez. Seçim Yasası ‘Hiçbir şikâyet ve itiraz oy sayımını durduramaz’ diyor. Buna karşın İl Seçim Kurulu’nun hemen toplanıp acilen karar vermesi dikkat çekti.”

HÂKİMLERİ GÖRMEDİK BİLE

CHP kanadında ise o itirazın tamamen yasal hak kullanımı olduğu ve AK Partililerin algı operasyonu yaptığı görüşü hâkim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan şunları söyledi:

“O gün, bir değil birkaç itirazda bulunduk. Her ilçeye göre itirazda bulunduk. Bazıları karar verdi sayıma başlamadı. Bazıları sayıma başladı. ‘İtirazımızı inceleyin. Esasa ilişkin incelemeyi yapıyorsanız o zaman karar verene kadar sayımları tedbiren durdurun’ diye talepte bulunduk. Bu arada ilçelerden yeni sayımların başladığına dair haberler gelmeye başladı. YSK’daki CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu, ‘İl Seçim Kurulu karar vermeden çıkmış’ diye bilgilendirdik. Seçimin mesaisi olmaz. Gece yarısı bile karar verirler. Önünde bir itiraz varsa, acil bir ihtiyaç varsa Seçim Kurulu’nun karar vermesi gerekir. Bizim İl Seçim Kurulu’nda hâkimlerle yüz yüze bir temasımız ya da telefonumuz olmadı. Hâkimler bizimle görüşmedi. Dilekçemizi bir görevli aldı. Hâkimlerle görüştüğümüz iddiası külliyen yalandır. Biz adliyeye gittik, dilekçe verdik. 7 ilçeyle ilgili özel bir operasyon yapıldığı algısı oluşturmak isteniyor. Bu doğru değil.”

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