31 Mart sonrası Beştepe’de zirve
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, özellikle İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili yol haritası ele alındı.
Bahçeli’nin önceki gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a “hayırlı olsun” ziyareti çıkışında dile getirdiği İstanbul’daki seçimlerin yenilenebileceğine ilişkin görüşünün de konuşulduğu belirtildi. Görüşmede İstanbul’da tekrarlanan oy sayımı sırasında tespit edildiği savunulan şaibelerin örneklerinin yer aldığı bir dosya da sunuldu. Bu bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunulması da değerlendirildi.
Bahçeli’nin yerel seçim önerisi de görüşmede ele alındı. Bu çalışmada, seçmenlerin sandıkta yalnızca büyükşehir belediye başkanını seçmesi, o belediye başkanının da ilçe belediye başkanlarını belirlemesi öngörülüyordu. Görüşmede her iki lider de yüzde 52 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nın seçimden başarılı çıktığı görüşünü paylaşarak, ittifakın devam etmesi vurgusu yaptı. İki lider en son 6 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı’nda görüşmüştü.
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