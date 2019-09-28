31 Mart seçimleri soruşturması: 17 kişiye takipsizlik
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Anadolu yakasındaki 11 ilçede seçim sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığına ilişkin 10’u ilçe seçim kurulu başkanı olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Başsavcılık, işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmamasını gerekçe göstererek 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda özetle şöyle denildi: “Seçim sonucunu etkileyecek usulsüzlük bulunmaması, kanuna aykırı görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağının olduğuna dair somut bir tespitin yokluğu, mülki amirliklerce gönderilen personel listelerinin ihtiyacı karşılamaması, şüphelilerin suç kastıyla hareket ettiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır.”
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