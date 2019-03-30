31 bin öğrenciden iklim boykotu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri31 bin öğrenciden iklim boykotu
GeriGündem 31 bin öğrenciden iklim boykotu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

31 bin öğrenciden iklim boykotu

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
31 bin öğrenciden iklim boykotu

İklim değişikliğini protesto etmek için TED’e bağlı 38 okuldan yaklaşık 31 bin öğrenci dün derslere girmedi. Öğrenciler, ‘Geleceğimizi kurtarın’ ve ‘İklim için ses ver’ yazılı pankartlarla gösteri yaptı.

İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in geçen yıl başlattığı okul boykotları, 15 Mart’ta dünya çapında protesto gösterilerinin yapılmasını sağladı. Son olarak Türkiye’de Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağlı 38 okuldan 31 bin öğrenci derslere girmeyerek, Greta Thunberg’e destek verdi. Öğrenciler, ‘Gezegenimizi Kurtarın’ ve ‘İklim İçin Ses Ver’ gibi pankartlarla yürüyüş yaptı. TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, öğrencilerin iklim için harekete geçmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Erken yaştan itibaren bu bilincin kazandırılmasının önemine dikkat çeken Atabay, “Öğrencilerimiz pankartlarını kendileri hazırladı. 38 okulumuzda derslere girmeyerek, iklim değişikliği için gösteri yaptı. Greta Thunberg’e destek verdiler, dünya için harekete geçtiler. Çocukların erken yaşlardan itibaren iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Şu an hepimiz bunun etkilerini hissediyoruz, gelecekte daha da hissedeceğiz” diye konuştu.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

2018’de 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in İsveç Parlemantosu önünde başlattığı ‘Gelecek İçin Cuma Günleri’ olarak anılan okul boykotları 15 Mart’ta dünya çapına yayıldı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu yüzü aşkın ülkede yüz binlerce öğrenci okula gitmeyerek, iklim değişikliğinin önlenmesi için protesto yaptı. Genel protestoların ardından birçok ülkede öğrenciler Thunberg başlattığı protestolara destek veriyor.

BİZ Z KUŞAĞI GENÇLERİ OLARAK...

TED öğrencileri, dün yayınladıkları bildiride, tüm dünyada cuma günleri yapılan ‘Gelecek İçin Cuma Günleri’ boykotlarına destek verdiklerini belirttiler. Bildiride “Biz Z kuşağı gençleri olarak, dünyamız 1.5 santigrat derece daha ısınırsa insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırıyor, gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demek için büyüklerimize çağrıda bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Öğrenciler, ayrıca emisyonların 2050’de sıfıra düşürülmesi gerektiğini belirtirken, tarım, enerji, sanayi, bina, ulaşım ile şehirlerde hızlı ve geniş kapsamlı dönüşümlere ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'özellikle vurgu yapıyorum' dedi ve bu çağrıda bulundu

Devlet Bahçeli açıkladı: Seçimden sonra meclise sunacağız

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Makas faciası kamerada... Anbean kaydedildi