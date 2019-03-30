31 bin öğrenciden iklim boykotu
İklim değişikliğini protesto etmek için TED’e bağlı 38 okuldan yaklaşık 31 bin öğrenci dün derslere girmedi. Öğrenciler, ‘Geleceğimizi kurtarın’ ve ‘İklim için ses ver’ yazılı pankartlarla gösteri yaptı.
İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in geçen yıl başlattığı okul boykotları, 15 Mart’ta dünya çapında protesto gösterilerinin yapılmasını sağladı. Son olarak Türkiye’de Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağlı 38 okuldan 31 bin öğrenci derslere girmeyerek, Greta Thunberg’e destek verdi. Öğrenciler, ‘Gezegenimizi Kurtarın’ ve ‘İklim İçin Ses Ver’ gibi pankartlarla yürüyüş yaptı. TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, öğrencilerin iklim için harekete geçmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Erken yaştan itibaren bu bilincin kazandırılmasının önemine dikkat çeken Atabay, “Öğrencilerimiz pankartlarını kendileri hazırladı. 38 okulumuzda derslere girmeyerek, iklim değişikliği için gösteri yaptı. Greta Thunberg’e destek verdiler, dünya için harekete geçtiler. Çocukların erken yaşlardan itibaren iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Şu an hepimiz bunun etkilerini hissediyoruz, gelecekte daha da hissedeceğiz” diye konuştu.
PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?
2018’de 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in İsveç Parlemantosu önünde başlattığı ‘Gelecek İçin Cuma Günleri’ olarak anılan okul boykotları 15 Mart’ta dünya çapına yayıldı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu yüzü aşkın ülkede yüz binlerce öğrenci okula gitmeyerek, iklim değişikliğinin önlenmesi için protesto yaptı. Genel protestoların ardından birçok ülkede öğrenciler Thunberg başlattığı protestolara destek veriyor.
BİZ Z KUŞAĞI GENÇLERİ OLARAK...
TED öğrencileri, dün yayınladıkları bildiride, tüm dünyada cuma günleri yapılan ‘Gelecek İçin Cuma Günleri’ boykotlarına destek verdiklerini belirttiler. Bildiride “Biz Z kuşağı gençleri olarak, dünyamız 1.5 santigrat derece daha ısınırsa insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırıyor, gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demek için büyüklerimize çağrıda bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Öğrenciler, ayrıca emisyonların 2050’de sıfıra düşürülmesi gerektiğini belirtirken, tarım, enerji, sanayi, bina, ulaşım ile şehirlerde hızlı ve geniş kapsamlı dönüşümlere ihtiyaç olduğunu da vurguladı.
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