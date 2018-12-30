31 Aralık’ta (yarın) PTT ve kargolar açık mı?
Yılbaşı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de PTT ve kargoların durumu oldu. Gönderi veya ödeme yapacak olan vatandaşlar, ‘31 Aralık’ta (yarın) PTT ve kargolar açık mı?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, PTT ve kargoların durumu
Yılbaşı hazırlıklarının başlaması ile birlikte kafaları karıştıran en önemli sorulardan biri resmi kurumların durumu oldu. Özellikle hesap ve havale işlemleri, tahsilat, ödeme ve kargo hizmetleri için 31 Aralık Pazartesi gününü bekleyen vatandaşlar, PTT ve kargoların çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 31 Aralık’ta (yarın) PTT ve kargolar açık mı?
Resmi tatil takvimi içerisinde 1 Ocak 2019 tatil olarak ifade edilirken 31 Ocak 2018 gününün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre pazartesi günü bankalar, noterler, PTT’ler ve kargolar normal saatlerinde çalışacak. Salı günü ise resmi tatil olması nedeniyle bu kurumların tamamında işlem yapılmayacak.
PTT STANDART ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)
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