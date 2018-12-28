31 Aralık Pazartesi günü noterler açık mı?
Pazartesi günü noterler çalışıyor mu sorusu, tasdik, alım satım ve diğer işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gelecek haftanın ilk gününün 31 Aralık tarihi olması ve bu günün yılbaşı gecesine denk gelmesi dolayısıyla pazartesi günü noterler açık mı sorusu gündemde yer aldı. Peki, 31 Aralık Pazartesi günü noterler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, noterler açık mı sorusuna cevap arıyor. Alım satım işlemlerinin resmiyete kavuşturulması açısından önemli bir konuma sahip olan noterlerin pazartesi günü açık olup olmadığı internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, 31 Aralık Pazartesi günü noterler açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
NOTER NEDİR?
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.
Noterlikler dört sınıfa ayrılır.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır.
Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.
Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder.
Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahmini gayrisafi gelirleri de gözönünde tutulmak suretiyle sınıflandırılarak, Resmi Gazete ile ilan olunur.
Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 inci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tespit edilerek ilan olunur.
Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır.
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