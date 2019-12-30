31 Aralık noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu?

31 Aralık'ta noterler açık mı sorusu, yeni yıl öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle resmi işlemlerinde aksama yaşamak istemeyenler ve işlemlerini yeni yıldan önce tamamlayacak olan vatandaşlar, yarın noterlerin çalışıp çalışmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, yarın noterler açık mı? İşte, o konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

31 Aralık 2019 Salı gününün resmi tatil olmaması nedeniyle yarın tüm noterler normal mesai saatleri içinde hizmet verecek. Ancak 1 Ocak 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak.

NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

Resmi tatil dolayısıyla nöbetçi noterler de 1 Ocak'ta Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşların 2 Ocak Perşembe gününü beklemeleri gerekmektedir.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.