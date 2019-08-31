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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 31 Ağustos! Toplam 1 milyon 525 bin TL!

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları 31 Ağustos! Toplam 1 milyon 525 bin TL!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 31 Ağustos Cumartesi akşamı Denizli ve Ankara'da yüzleri güldürdü. 120 kişinin 5 bildiği çekilişte, 4 bilen kişi sayısı ise 6 bin 778 olarak açıklandı. Peki, Sayısal Loto sonuçları kapsamında büyük ikramiye hangi ilçelere dağıtıldı? İşte, 31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve detaylı bilgiler

Her hafta büyük bir heyecana ortak eden Sayısal Loto, bu hafta da kupon sahipleri tarafından yakından takip edildi. Sayısal Loto için noter huzurunda çekilen 6 rakamı resmi internet sitesi üzerinden duyuran Milli Piyango İdaresi (MPİ), kazanan merkezleri ve ikramiye bilgilerinin detaylarını paylaştı. İşte, 31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve detaylı bilgiler

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları kapsamında bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. 6 bilen kişilerin büyük ikramiye kazanmaya hak elde ettiği çekilişte, 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişiler de ikramiye almaya hak kazandı. İşte, Sayısal Loto 31 Ağustos çekiliş sonuçları ve detaylı bilgiler

1249. Sayısal Loto çekilişinde, toplam ikramiye tutarı 5 milyon 916 bin 904 lira toplam ikramiye oldu. Büyük ikramiye ise 3 milyon 051 bin 714 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftadan devredilen miktar ise 1 milyon 141 bin 588 lira olarak açıklandı.

31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları kapsamında kazandıran numaralar ’07, 17, 22, 36, 43, 44’ olarak açıklandı. 

KAZANAN İLLER: ANKARA / ETİMESGUT - DENİZLİ / HONAZ

6 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.525.859,20 TL
5 bilen kişi sayısı :120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.369,05 TL
4 bilen kişi sayısı :6.778 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 84,85 TL
3 bilen kişi sayısı :124.554 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL 

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 31 Ağustos Toplam 1 milyon 525 bin TL

 

 

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