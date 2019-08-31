Sayısal Loto çekiliş sonuçları 31 Ağustos! Toplam 1 milyon 525 bin TL!
Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 31 Ağustos Cumartesi akşamı Denizli ve Ankara'da yüzleri güldürdü. 120 kişinin 5 bildiği çekilişte, 4 bilen kişi sayısı ise 6 bin 778 olarak açıklandı. Peki, Sayısal Loto sonuçları kapsamında büyük ikramiye hangi ilçelere dağıtıldı? İşte, 31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve detaylı bilgiler
Her hafta büyük bir heyecana ortak eden Sayısal Loto, bu hafta da kupon sahipleri tarafından yakından takip edildi. Sayısal Loto için noter huzurunda çekilen 6 rakamı resmi internet sitesi üzerinden duyuran Milli Piyango İdaresi (MPİ), kazanan merkezleri ve ikramiye bilgilerinin detaylarını paylaştı. İşte, 31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve detaylı bilgiler
31 Ağustos Sayısal Loto sonuçları kapsamında bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. 6 bilen kişilerin büyük ikramiye kazanmaya hak elde ettiği çekilişte, 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişiler de ikramiye almaya hak kazandı. İşte, Sayısal Loto 31 Ağustos çekiliş sonuçları ve detaylı bilgiler
1249. Sayısal Loto çekilişinde, toplam ikramiye tutarı 5 milyon 916 bin 904 lira toplam ikramiye oldu. Büyük ikramiye ise 3 milyon 051 bin 714 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftadan devredilen miktar ise 1 milyon 141 bin 588 lira olarak açıklandı.
31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları kapsamında kazandıran numaralar ’07, 17, 22, 36, 43, 44’ olarak açıklandı.
KAZANAN İLLER: ANKARA / ETİMESGUT - DENİZLİ / HONAZ
6 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.525.859,20 TL
5 bilen kişi sayısı :120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.369,05 TL
4 bilen kişi sayısı :6.778 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 84,85 TL
3 bilen kişi sayısı :124.554 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL
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