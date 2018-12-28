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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
28.12.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

30’un üzerinde köpekle tek göz odada yaşayan kadın gözaltına alındı  

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İstanbul Arnavutköy’de yaşlı bir kadının baktığı çok sayıda köpek, mahallede bulunan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Köpeklerinin vatandaşlara saldırılarının artması sonucu mahalle sakinleri savcılığa giderek şikayette bulundu. Sokak üzerinde başıboş köpekler belediye ekipleri tarafından toplatılırken, köpeklerin bakımını üstlenen kadın gözaltına alındı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde tek odalı evde yaşayan 63 yaşındaki Selime G. isimli kadının bahçesinde beslediği yaklaşık 30 sokak köpeği vatandaşların başına bela oldu. Uzun zamandır hayvanlara bakan Selime G., mahallelinin telkinlerini hiçe sayarak köpeklerin sayısını artırarak hem evinde hem de bahçesinde bakmaya devam etti. Başıboş sokak köpekleri sürü halinde gezerek her gün vatandaşlara saldırarak zarar vermeyi sürdürdü. Çocukların geceleri uyuyamadığı, mahallelilerin misafirlerine nezaret ettikleri sokak üzerinde huzur kalmayınca işler çığırından çıktı. Son olarak iddiaya göre, yaşlı kadının bahçesine ölen sokak köpeklerini bahçesine gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine vatandaşlar soluğu polis karakolunda aldı.

30’un üzerinde köpekle tek göz odada yaşayan kadın gözaltına alındı

KADIN GÖZALTINA ALINDI, KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

  Konuyu adli makamlara bildiren ve sokak üzerinde imza toplayan vatandaşlar sokak köpeklerinin bakımını yapan Selime G. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık kararıyla kadının evine giden polis ekipleri yaşlı kadını gözaltına aldı. Sokak üzerine gelen Arnavutköy Belediyesi’ne ait veteriner hekim ve sağlık işleri personeli evde bulunan çok sayıda köpeği ilaçla uyutarak özel olarak tasarlanmış kafesli belediye arabasına taşıdı. Uyutulan başıboş köpeklerin hayvan barınağına teslim edileceği öğrenildi.

30’un üzerinde köpekle tek göz odada yaşayan kadın gözaltına alındı


"ÇOCUKLARIM GECE UYUYAMIYOR"

  Köpekler tarafından ısırıldığını aktaran Sabit Gündoğdu, “İşten geldiğim sırada komşunun köpekleri her zamanki gibi beni karşılayarak bana saldırdılar. Eve kendimi zor attım, kontrol amaçlı kuduz aşılarım başladı. Yıllardır bizim sıkıntımız bu köpekler 30 - 40 kadar köpek var evinin içerisinde, bahçesinde ve çevrede. Benim çocuklarım gece uyuyamıyorlar, okula gidemiyorlar. İlla birileri olması lazım yanında sokağa çıkmaları için ayrıca sokağa gelen her misafirimize nezaret ediyoruz giriş ve çıkışlarında. Isırılma vakasından önce konumuz köpeklerin pisliğiydi, ortaları batırmalarıydı artık onları da geçtik can güvenliğimiz yok ilgililere sesleniyoruz” dedi.

30’un üzerinde köpekle tek göz odada yaşayan kadın gözaltına alındı

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