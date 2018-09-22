3000 yıl öncenin modası
3 BİN yıllık Van Kalesi civarında süren kazı çalışmalarında bir kadın mezarından Urartu dönemine ait 14 bilezik ve çok sayıda takı eşyası çıktı.
Kazıların yöneten Doç. Dr. Erkan Konyar, kadınların o dönemde de modayı takip ettiklerini söyledi, “Bu tür buluntularla olayın boyutunu daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Bu yıl sadece bir kadından 14 bilezik çıktı. Biz biliyoruz ki bunlar gündelik yaşamda kullandıkları takılar, öldükten sonra da o takıları birlikte, ölü armağanı olarak mezara götürüyorlar. Daha önce böyle buluntular vardı fakat, bir bireyin üstünde bu kadar fazla buluntu çok nadir karşılaşılan bir durum” dedi.
Buluntular arasında Urartulu kadınların makyajda kullandığı malzemelerle birçok takı eşyasının da yer aldığını anlatan Erkan Konyar, şöyle konuştu: “Bu da sıradan kadın olmadığını gösteriyor bize. Şimdiye kadar geçen yıldan beri 7, bütün kazı sezonu boyunca da 10’dan fazla yerleşme içinde gömüyle karşılaştık. Bu Urartu’da çok nadir karşılaşılan bir durum. Taşıdığı buluntular, halktan olmadığını gösteriyor. Yalnız şöyle bir sınır da çizmek gerekiyor; Urartu toplumunun büyük bir kesmi takıya çok düşkün. Halktan olsun olmasın Urartulu Doğu Anadolulu kadını süsüne, takısına, giyimine, kuşamına çok düşkün bir profil çiziyor.”
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