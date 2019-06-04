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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.06.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

300 torunu bayramını kutlamak için sıraya girdi

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300 torunu bayramını kutlamak için sıraya girdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Hamo Ağa" olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan’ın 300 torunu, dedelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlamak için sıraya girince uzun bir kuyruk oluştu.

Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300’den fazla torunu bulunan "Hamo Ağa" lakaplı Mehmet Arslan, torunlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Arslan, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Bayram namazı sonrasında köydeki evleri tek tek dolaşıp, kabir ziyaretinde bulunan Mehmet Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı.

300 torunu bayramını kutlamak için sıraya girdi

Torunlarının bayramını kutladığı Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramını kutlayarak, çocukları ve 300 torununun ölene kadar devletin yanında olduğunu söyledi.

300 torunu bayramını kutlamak için sıraya girdi
Arslan, “Bugün bayram günü, 300 torunum ile bayramlaştık, çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarım ile burada bayramlaşmaktan mutluyum. Allah onlara nice bayramlar görmek nasip etsin, onları bağışlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bayramını kutluyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Hepimiz beraberiz. Ben, çocuklarım ve torunlarım ölüme kadar Cumhurbaşkanı'nın yanındayız, Allah yardımcısı olsun” dedi.

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