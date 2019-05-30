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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.05.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

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300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, bölgedeki Kur'an kursu ve mendereselerde okuyan öğrenciler ile hocalara ve kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 2 bin kişiye iftar yemeği verdi. İftar yemeği sonrası konuşan Aslan, “Devletin ömrü 10 yıl olsa, benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin” dedi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen ve Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, ilçeye bağlı Işıklar köyünde bulunan evinin avlusunda verdiği iftar yemeğine Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kur'an kursu ve menderese hocaları, öğrenciler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hamo Ağa ve oğlu Tahsin Aslan tarafından karşılanan misafirler, daha sonra avluya kurulan masalara geçerek iftarlarını açtı.

300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

Verilen iftar yemeğinin ardından konuşan Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verdiğini belirterek, “Bu mübarek Ramazan ayı gününde dostlarımı toplayıp bu güzel ortamda iftar yemeği verdim. Allah onlardan ve devletten razı olsun. Devletin ömrü 10 yıl olsa, benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin. Hepimizin mübarek Kadir gecesi de mübarek olsun. Allah hepimizden ve devletimizden razı olsun” dedi.

300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

Aslan’ın oğlu Tahsin Aslan ise, "Allah razı olsun katılan tüm dostlardan ve misafirlerden. Özellikle Kur'an kursu ve mendereslerden katılan öğrenci ve hocalarımızın katılımına yönelik yoğunluğumuz oldu. İşte etrafımızdaki komşularımız, köylerimiz ve akrabalarımızı burada topladık. Varsa bir kırgınlık ve küskünlüğü Ramazan ayında bir araya gelip bu kırgınlık ve küskünlüğü giderilmesi, birbirlerinin sevmesi bir birlerine saygı göstermesi için böyle bir iftar yemeği verdik. Katılan tüm herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Yemeğe katılanlar, daha sonra Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Aslan ve oğlu Tahsin Aslan ile bir süre çay içip sohbet ettikten sonra teşekkür ederek köyden ayrıldı.

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