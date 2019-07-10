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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.07.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

300 saatlik kamera kaydı izlendi, kayıp kadın bulundu

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300 saatlik kamera kaydı izlendi, kayıp kadın bulundu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde cep telefonunu alan eşine kızdığı için evi terk eden ve kendisinden haber alınamayan 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten (20) için özel ekip kuran jandarma, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek, genç kadının izini buldu. Eskişehir'de bir evde bulunan kadın, sığınma evinde koruma altına alındı.

Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, 24 Haziran'da evinden çıkıp, dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Genç kadının evi terk etmeden önce cep telefonunu alan eşi Mehmet Çamkerten ile tartıştığı öğrenildi. Eşine kızan kadının evi terk ederek ortadan kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arazide yapılan arama çalışmaları durduruldu.

300 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Rize ve Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde genç kadının bulunması için özel bir ekip kuruldu. Ekip, kadının ilçeden ayrıldığı andan itibaren izini sürerek, yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

İncelemeler sonucunda genç kadının Eskişehir'de bir evde olduğu belirlendi. Ulaşılan kadın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadının eşi ile tartıştıklarını belirterek evden kaçtığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Kocası cep telefonunu aldı diye evi terk etti, 12 gündür haber alınamıyor
Kocası cep telefonunu aldı diye evi terk etti, 12 gündür haber alınamıyor
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