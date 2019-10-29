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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Razi CANİKLİGİL - BOSTON
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

300 kez olmuştu... Sonuncusu 2 günlük ameliyatlar

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300 kez olmuştu... Sonuncusu 2 günlük ameliyatlar

Henüz 2.5 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları tahrip olan ve devletin imkânlarıyla ABD’de tedavi gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş 9 yılda geçirdiği irili ufaklı en az 300 cerrahi müdahalenin ardından normal yaşam sürebileceği sonuncu ameliyat için gün sayıyor.

Bursa’da yaşayan Ayşen ve Halit Karakaş çiftinin oğulları Kayra’nın, içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı tahrip olmuş, Uludağ ve Hacettepe üniversitelerindeki tedavinin ardından 2015’te Türkiye’de tedavisinin yapılamayacağına karar verilince Kayra, ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Boston’da bir araya geldiğimiz Baba Halit Karakaş, “Burada bir dizi ameliyat oldu. Oradaki Amerikalı doktorumuz Boston Çocuk Hastanesi’ne transfer olunca biz de onun peşinden buraya geldik” dedi.

Ailenin verdiği bilgiye göre, 300 cerrahi müdahale içinde her iki ayda bir yapılan yemek borusunu genişletme ameliyatları başta geliyor. Kalp zarı sıvı topladığı için kalbinden de ameliyat oldu. Ciğerleriyle ilgili sorunlar yaşadı. Kullandığı ilaçlar bir organa faydalı olurken diğerine zarar verdiği için sürekli sağlık sorunları yaşıyor. Kayra son olarak 13 Şubat’ta iki gün sürecek olan bir dizi ameliyata hazırlanıyor.

300 kez olmuştu... Sonuncusu 2 günlük ameliyatlar

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERMİŞTİ

Ameliyatta göğsünden çıkan yemek borusu mideye bağlanacak. Kayra sürekli yattığı için fizik terapiye ihtiyacı var. Terapiyi ABD’de sağlayabilecek olan hastanenin ücreti ise ayda 100 bin dolar (573 bin 600 TL). SGK’nın ayakta tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerinin ücretini karşılanmayacağını öğrenen Karakaş Ailesi, bu haberle yıkılmış. Anne Karakaş, “Son ameliyata birkaç ay kala devlet bizi yalnız bırakmasın” diyor. Türkiye’de ‘Tüm tedavi giderleri karşılanıyor’ haberlerinin doğruyu yansıtmadığını söyleyen aile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle ABD’de tedavi için bürokratik engellerin aşıldığını ancak maddi olarak sıkıntı yaşadıklarını söylüyor. “İyileştiğimde güzel yemekler yemek istiyorum, okula gitmek, top oynamak, denize girmek ve çocuklarla koşmak istiyorum” diye konuşan Kayra’nın yüzü 10 yıl süren travmanın etkisiyle hiç gülmüyor.

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