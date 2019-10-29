300 kez olmuştu... Sonuncusu 2 günlük ameliyatlar
Henüz 2.5 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları tahrip olan ve devletin imkânlarıyla ABD’de tedavi gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş 9 yılda geçirdiği irili ufaklı en az 300 cerrahi müdahalenin ardından normal yaşam sürebileceği sonuncu ameliyat için gün sayıyor.
Bursa’da yaşayan Ayşen ve Halit Karakaş çiftinin oğulları Kayra’nın, içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı tahrip olmuş, Uludağ ve Hacettepe üniversitelerindeki tedavinin ardından 2015’te Türkiye’de tedavisinin yapılamayacağına karar verilince Kayra, ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Boston’da bir araya geldiğimiz Baba Halit Karakaş, “Burada bir dizi ameliyat oldu. Oradaki Amerikalı doktorumuz Boston Çocuk Hastanesi’ne transfer olunca biz de onun peşinden buraya geldik” dedi.
Ailenin verdiği bilgiye göre, 300 cerrahi müdahale içinde her iki ayda bir yapılan yemek borusunu genişletme ameliyatları başta geliyor. Kalp zarı sıvı topladığı için kalbinden de ameliyat oldu. Ciğerleriyle ilgili sorunlar yaşadı. Kullandığı ilaçlar bir organa faydalı olurken diğerine zarar verdiği için sürekli sağlık sorunları yaşıyor. Kayra son olarak 13 Şubat’ta iki gün sürecek olan bir dizi ameliyata hazırlanıyor.
CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERMİŞTİ
Ameliyatta göğsünden çıkan yemek borusu mideye bağlanacak. Kayra sürekli yattığı için fizik terapiye ihtiyacı var. Terapiyi ABD’de sağlayabilecek olan hastanenin ücreti ise ayda 100 bin dolar (573 bin 600 TL). SGK’nın ayakta tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerinin ücretini karşılanmayacağını öğrenen Karakaş Ailesi, bu haberle yıkılmış. Anne Karakaş, “Son ameliyata birkaç ay kala devlet bizi yalnız bırakmasın” diyor. Türkiye’de ‘Tüm tedavi giderleri karşılanıyor’ haberlerinin doğruyu yansıtmadığını söyleyen aile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle ABD’de tedavi için bürokratik engellerin aşıldığını ancak maddi olarak sıkıntı yaşadıklarını söylüyor. “İyileştiğimde güzel yemekler yemek istiyorum, okula gitmek, top oynamak, denize girmek ve çocuklarla koşmak istiyorum” diye konuşan Kayra’nın yüzü 10 yıl süren travmanın etkisiyle hiç gülmüyor.
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