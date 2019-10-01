300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin gri listede aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir.
Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Zinar Zagros kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.
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