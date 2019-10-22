30 yıllık ayıp ortadan kalkıyor... Noel Baba’ya uzay çatı
ANTALYA Demre ilçesinde mucizelerin azizi olarak bilinen Aziz Nikolaos (Noel Baba) adına yaptırılan Noel Baba Kilisesi’ni yağmur ve güneşten koruması için 30 yıl önce geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen, fakat yeni proje yapılmadığı için tarihi yapıyı sera etkisine maruz bırakan plastik örtü kaldırılıyor.
KURUL PROJEYİ ONAYLADI
Rus Ortodokslarının hac merkezi konumunda bulunan Noel Baba Kilisesi üzerine modern ve tarihi yapıya zarar vermeyecek nitelikte bir çatı yapılacağını kaydeden Aziz Nicolas Anıt Müzesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, hazırlanan projenin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan, Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “En kısa sürede ihale aşamasına geçiyoruz. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 2020’de restorasyon çalışmalara başlanacak. Çatıdan zemine kadar Noel Baba Kilisesi’nin tamamında her türlü koruma ve sağlamlaştırma çalışması yapılacak. Yerli ve yabancılar için çok önemli bir yere sahip olan Noel Baba Kilisesi’nin herhangi bir bölümünde tamamlama çalışması yapılmayacak. Sadece kilisenin şu an üzerinde bulunan çatısı kalkacak. Daha alçak seviyede mekânın üzeri örtülecek. Onun dışında da yapıda gerekli olan her yerde koruma ve onarımlar gerçekleştirilecek.”
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da, “Noel Baba Kilisesi hepimiz için çok önemli bir eser. Kilisenin korunması amacıyla 80’li yıllarda yapılan koruma örtüsü artık kullanılamaz hale geldi. Sera etkisi maalesef kiliseye zarar veriyor. Bir an önce o yapıdan kurtulmalıyız” diye konuştu.
GÖBEKLİTEPE ÖRNEK OLACAK
- Şanlıurfa’da dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin korunması amacıyla 6 milyon 600 bin Euro’luk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldı. Alman mimarların çizdiği uzay çatı projesi doğal çevre uyumu rüzgâr hesabı yapılarak oluşturuldu.
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