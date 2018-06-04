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    30 yıl sonra ilk kez duydu... Çocuklar gibi ağladı

    Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
    04.06.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    MUĞLA'da, otomobil firmasında temizlik işçisi olarak çalışan, doğuştan işitme engelli Ömer Samut (30), iş yeri sahibinin kendisine aldığı işitme cihazıyla ilk kez duydu. Eşinin ve kendisinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) karşılanan cihaz hakkını engelli 2 çocuğuna kullandığını belirten Samut, "Müziğin sesini duyunca çocuk gibi ağladım. Dünyaya yeniden geldim" dedi.

    Merkez Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren otomobil şirketinin Muğla Bayisi Genel Müdürü Sezgin Bayhan, örnek davranışta bulundu. Bayhan, SGK'nın engelli kadrosunda temizlik görevlisi olarak iş yerinde çalışmaya başlayan Ömer Samut'un doğuştan işitme engelli olması nedeniyle duyamadığını öğrendi. Ş

    HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    irketin servis müdürü Erhan Gülmaya tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Samut'a yapılan testlerde işitme cihazı ile duyacağı söylendi. Gülmaya, durumu Sezgin Bayhan'a iletti. Bayhan, aralarında para toplayarak Samut'a işitme cihazı almak isteyen personeline, buna gerek olmadığını, tüm masrafı kendisinin karşılayacağını söyledi ardından da Samut için 3 bin 750 liraya işitme cihazı aldırdı.

    İşitme cihazı ile ilk kez duyan Samut, otomobilde Gülmaya'dan müziğin sesini açmasını istedi. Müzik sesini duyan evli ve 2 çocuk sahibi Samut, aracın içinde sevinçten hem oynadı hem de gözyaşı döktü.

    "KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUM"

    Doğduğu günden bu yana ilk kez duyan birinin sevincine ortak olduğunu dile getiren Erhan Gülmaya, onunla birlikte kendisinin de duygusal anlar yaşadığını söyledi. Şirket sahibi ve aynı zamanda Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan da "Dünyanın en mutlu insanıyım. İnsanlık görevini yerine getirdim. Ömer Çalışkan ve dürüst bir arkadaşımız. Verdiğimiz her işi başarıyla yerine getiriyor. Kendisiyle gurur duyuyorum. Eşine de işitme cihazı almak için gereken neyse yapacağım" dedi.

    "HAKKIMIZI ÇOCUKLARIMIZDAN YANA KULLANDIK"

    Yaşadıklarını el işareti ile anlatmaya çalışan Ömer Samut ise "Eşim ve 2 çocuğum da doğuştan işitme engelli. SGK tarafından karşılanan işitme cihazı hakkını eşim ile birlikte çocuklarımızdan yana kullandık. Kendimiz ise hiç gerek duymadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle de kendimize işitme cihazı alma şansımız zaten yoktu. Burada işe başladıktan sonra çok sıcak bir ilgi ile karşılaştım. Duymadığımı öğrenenler, benim için seferber oldu.

    "MÜZİK SESİNİ DUYUNCA ÇOCUK GİBİ AĞLADIM"

    Kulağıma cihazı takıp, bindiğim otomobilde müzik sesini duyduktan sonra çocuk gibi ağladım. Dünyaya yeniden geldiğimi anladım. İnşallah eşim de benim gibi duyar. Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde benim için tek kişilik konuşma kursu açıldı. Kendimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle kursa gidemediğim için yetkililerden özür diliyorum" diye konuştu.

    Etiketler: menşete , gündem
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