30 Nisan tatil olacak mı? 1 Mayıs resmi tatil

1 Mayıs Salı gününün resmi tatil olması dolayısıyla vatandaşların merakla araştırdığı konu, 30 Nisan Pazartesi günü tatil mi olacak sorusu oldu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tatil yapan vatandaşlar, 1 hafta sonra 30 Nisan tatil mi sorusuna cevap arayacak. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bir önceki günü olan 30 Nisan tatil mi olacak?

30 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde resmi kanallardan açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.