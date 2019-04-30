30 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
30 Nisan Salı günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 30 Nisan Salı günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 30 Nisan Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 30 Nisan tarihli son depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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05:41:45 37.0753 27.8843 5.5 -.- 1.5 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)
05:35:14 37.4718 36.3653 5.5 -.- 1.9 -.- TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
04:37:47 36.7127 28.2823 8.2 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
04:35:50 38.7795 38.1332 5.4 -.- 1.8 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
04:32:13 40.6028 27.5218 15.1 -.- 1.5 -.- MARMARA (BALIKESIR)
03:26:23 40.6028 36.8742 4.1 -.- 1.9 -.- YESILYURT-NIKSAR (TOKAT)
03:26:09 37.0423 28.7688 6.1 -.- 1.8 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:53:07 38.6158 38.2715 5.4 -.- 1.5 -.- BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA)
02:40:11 39.3635 26.3225 18.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:22:28 39.9860 31.4982 1.0 -.- 1.9 -.- MAHMUTHISAR-MIHALICCIK (ESKISEHIR)
00:35:47 38.3153 27.4922 8.6 -.- 3.0 -.- CUMALI-KEMALPASA (IZMIR)
00:11:47 35.2925 27.8165 2.3 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ
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