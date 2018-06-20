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30 milyon çocuk yerinden edildi

Gülseven ÖZKAN
20.06.2018 - 20:21 | Son Güncelleme:

UNICEF Dünya Mülteciler Günü’ne yönelik açıklama yaptı. Kurum, çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerden edilen çocuk sayısının tahminen 30 milyonu bulduğunu belirtti.

UNICEF açıklamasında, liderlere dünyanın bu en zor durumdaki çocuklarının haklarını, güvenliğini ve refahını güvence altına alacak çabaları iki katına çıkarmaları çağrısında bulundu. Çatışma, şiddet ve siyasal istikrarsızlık gibi nedenlerle evlerini terk etmiş çocuklara vurgu yapan kurumun dikkat çekici tespitleri şöyle:

Çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerden edilen çocuk sayısının tahminen 30 milyonla İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek düzeyde. Mülteci çocukların zorunlu desteğe, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimlerinde ciddi sorunlar yaşanıyor.
m 2015-2016 döneminde 80 kadar ülkede yanlarında kimsesi bulunmayan ve yakınlarından ayrı düşmüş en az 300 bin çocuk tespit edildi. Bu sayı 2010-2011 döneminde 66 bin civarındaydı. Gerçek sayı daha fazla olabilir.

Çocukların insan ticareti, sömürü, şiddet ve istismar gibi risklerle karşılaşma olasılıkları daha yüksek. Küresel ölçekte insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocuklar oluşturuyor.

KORUNMAYA İHTİYAÇLARI VAR

Manuel Fontaine (UNICEF Acil Durum Programları Direktörü): “Köklerinden kopan çocuklar, sağlık ve güvenlikleri açısından ağır riskler altında oldukları gibi gelişimleri açısından gerekli temel hizmetlere erişimlerini sınırlandıran engellerle de karşı karşıya. Bu çocukların tek bir günden daha fazlasına, umuda, fırsatlara ve korunmaya ihtiyaçları var.”

Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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