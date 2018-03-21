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    30 metre derinliğinde obruk oluştu, köylüler tedirgin...

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
    21.03.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    ÇORUM’un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu köyünde 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde obruk oluştu. Köy muhtarı Kadir İçtüzer, "100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruz" dedi.

    Sungurlu’nun Çavuşçu köyünde geçen cuma oluşan yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

    30 metre derinliğinde obruk oluştu, köylüler tedirgin...

    "HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR, KORKUYORUZ"

    200 haneli köyün muhtarı Kadir İçtüzer, "Köyümüzde geçtiğimiz cuma günü cuma namazı çıkışı obruk oluştu. Koca bir çukur oluştu ve su fışkırıyordu. Ben de hemen Çorum Valiliği’ni, Sungurlu Kaymakamlığı’nı arayıp, yetkililerimizle görüştüm. Köyümüzde yaşanan bu olayı bildirdim. Köyümüze  DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve jeoloji mühendisleri geldi. Şu ana kadar 100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak bir işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Sanki köyümüzün altından ırmak akıyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruz" dedi.

    30 metre derinliğinde obruk oluştu, köylüler tedirgin...

     

    Etiketler: Çorum , obruk , Sungurlu ilçesi , Kadir İçtüzer , gündem
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