30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı |Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama
Büyük heyecanla perşembe günleri oynanan Süper Loto'nun 30 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Süper Loto'nun 606'ncı hafta çekilişinde hangi şanslı numaralara ikramiye çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
606. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'nun 30 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları noter huzurunda yapılan kura ile gerçekleşti. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta, 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretmişti. Peki, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı...
Saat 21.15'te MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto canlı çekilişinin ardından, çekiliş sonuçları kurumun internet sitesinden açıklandı. Süper Loto'nun 30 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;
6,12,33,39,45,48
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA SÜPER LOTO'DA NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 19 bin 514 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 779 kişi 190 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 762 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 598 bin 292 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 772 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 756 lira kamuya aktarıldı.
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