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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı |Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

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30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı |Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

Büyük heyecanla perşembe günleri oynanan Süper Loto'nun 30 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Süper Loto'nun 606'ncı hafta çekilişinde hangi şanslı numaralara ikramiye çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

606. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'nun 30 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları noter huzurunda yapılan kura ile gerçekleşti. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta, 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretmişti. Peki, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı...

30 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Saat 21.15'te MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto canlı çekilişinin ardından, çekiliş sonuçları kurumun internet sitesinden açıklandı. Süper Loto'nun 30 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

6,12,33,39,45,48

30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı |Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA SÜPER LOTO'DA NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 19 bin 514 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 779 kişi 190 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 762 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 598 bin 292 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 772 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 756 lira kamuya aktarıldı.

 

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