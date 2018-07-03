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    30 kilo kokaini oyuncakların arasına gizlemiş

    DHA
    03.07.2018 - 19:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, Brezilya’dan İstanbul aktarmalı Bağdat’a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A.’nın valizlerinde oyuncaklar arasına gizlenmiş, 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Wilco da Conceiçao A. gözaltına alındı.

    Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik grubu, yaptığı risk analizinde, Brezilya’nın Sao Paulo kentinden THY uçağıyla İstanbul aktarmalı Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A. isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

    30 kilo kokaini oyuncakların arasına gizlemiş

    Uçağın havalimanına inmesinin ardından narkotik ekipleri, yolcunun iki valizini narkotik dedektör köpekler ’Csacsi’ ve ’Csonti’ ile kontrol etti. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan valizlerde bulunan oyuncak aralarına gizlenmiş vakumlu poşetler, uyuşturucu test cihazına tabi tutuldu. Cihazların ’kokain’ sonucu verdiği valizlerde 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Kokainin değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.

    30 kilo kokaini oyuncakların arasına gizlemiş

    Narkotik ekipleri, valizlerin sahibi Wilco da Conceiçao A.’yı gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

     

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