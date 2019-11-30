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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

30 Kasım Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası

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30 Kasım Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası

Sayısal Loto'da 1275. hafta çekiliş heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ikinci çekilişi, MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda tamamlandı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'nun, 1275. hafta hafta çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çarşamba günü yapılan son çekilişinde, 6 bilen bir talihli 7.478.537,40 TL ikramiyenin tek sahibi olmuştu. İşte, MPİ Sayısal Loto 1275. hafta çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto'nun 1275. hafta çekiliş sonuçları, bu hafta kuponlarını oynayan vatandaşlar tarafından, çekilişin hemen sonrası sorgulanıyor. Saat 21:15'te başlayan çekilişte kazandıran numaralar şunlar oldu; 6 - 13 - 27 - 34 - 36 - 43 

30 Kasım Sayısal Loto çekilişi tamamlandı MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 166 kişi 4 bin 27'şer lira kuruş, 4 bilen 6 bin 872 kişi 73'er lira ve 3 bilen 114 bin 897 kişi ise 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

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