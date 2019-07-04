30 Haziran tarihli DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran Pazar günü düzenlenmişti. Adaylar, aldıkları puana göre tercihte bulunabilecekler. Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Peki, 30 Haziran tarihli DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 DGS oturumunun tamamlanması ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Soru-cevap duyurusu ardından sonuç heyecanı başladı. Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
2019 DGS: Sistemdeki Eğitim Bilgilerinin Adaylar Tarafından Kontrolü ve Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi
2019-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2019-DGS’ye başvuran adayların 02-08 Temmuz 2019 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 08 Temmuz 2019 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 02-08 Temmuz 2019 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.
Eğitim bilgisi YÖKSİS’ e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 08 Temmuz 2019 tarihi saat 16:00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.
Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.
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