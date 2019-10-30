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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

30 Ekim MPİ Sayısal Loto sorgulama! Haftanın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

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30 Ekim MPİ Sayısal Loto sorgulama! Haftanın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto oyununda haftanın ilk çekilişi Milli Piyango İdaresince (MPİ) gerçekleşti. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'nun 30 Ekim tarihli çekilişinde, büyük ikramiyeyi ve teselli ikramiyesini kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto'da geçen hafta kişi başına düşen ikramiye tutarı 3 milyon TL olmuştu. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı?

Haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto'nun 1266. hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21:45'te tamamlandı. 1266'ncı hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da şanslı numaraları tahmin eden vatandaşlar hayallerine kavuştu. İşte, 30 Ekim 2019 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

30 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

 Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto'nun 30 Ekim tarihli çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. Sayısal Loto'da bu hafta şu numaralar çıktı;

7-16-21-31-36-46

30 Ekim MPİ Sayısal Loto sorgulama Haftanın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

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