30 Ekim MPİ Sayısal Loto sorgulama! Haftanın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Sayısal Loto oyununda haftanın ilk çekilişi Milli Piyango İdaresince (MPİ) gerçekleşti. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'nun 30 Ekim tarihli çekilişinde, büyük ikramiyeyi ve teselli ikramiyesini kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto'da geçen hafta kişi başına düşen ikramiye tutarı 3 milyon TL olmuştu. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı?
Haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto'nun 1266. hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21:45'te tamamlandı. 1266'ncı hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da şanslı numaraları tahmin eden vatandaşlar hayallerine kavuştu. İşte, 30 Ekim 2019 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
30 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto'nun 30 Ekim tarihli çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. Sayısal Loto'da bu hafta şu numaralar çıktı;
7-16-21-31-36-46
MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
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