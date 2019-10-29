30 Ekim Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni uyarı!
Yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanmaya başlanan düşüşle beraber hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı merak edilirken, Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, Çarşamba günü hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 30 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Van ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Muş ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Muş ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu
VAN 5°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 22°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
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