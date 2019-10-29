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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

30 Ekim Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni uyarı!

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30 Ekim Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni uyarı!

Yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanmaya başlanan düşüşle beraber hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı merak edilirken, Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, Çarşamba günü hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 30 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Van ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Muş ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

30 Ekim Çarşamba günü hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni uyarı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Muş ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu

VAN 5°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 22°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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