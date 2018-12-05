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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM/ANKARA
05.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

30 büyükşehirde yoğunlaşıldı

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30 büyükşehirde yoğunlaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile 30 büyükşehirin belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, “Her şey dikkate alınmaktadır. 2014-2018 verileri gözönünde bulundurulmakta, partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir” dedi.

GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasında görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Bahçeli, “Önemli adımlar atılmıştır. Çalışmaları olumludur ve Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye dönüşü ile birlikte arzularlarsa, kendi incelemelerini yaptıktan sonra MHP ile görüşme isteği olursa görüşmeye de hazır olduğumuzu geçmişte de ifade etmiştim. Şimdi de ifade ediyorum. Henüz bir randevu istemedi. Venezuela’dan da randevu istenmez” dedi. MHP Lideri, Meclis Başkanlığı konusunda AK Parti ile pazarlık yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya da “Her defa tekraren söylüyorum MHP’de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir pazar vardır, her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alır isteyen satar ama bizim partimizde olmaz. Meclis Başkanı henüz var” yanıtını verdi. Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşma özetle şöyle:

ETKİLİ VE İSABETLİ

“G-20 Zirvesi’ne Türkiye haklı ve meşru duruşuyla damga vurmuş, Sayın Cumhurbaşkanı’nın sözleri gerçekten de etkili ve isabetli olmuştur. Sayın Erdoğan’ın, hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin ilanihaye devam etmeyeceğine vurgu yapması, terör örgütlerinin arkasında duran müttefiklerimizin gözlerinin içine baka baka eleştirilerini dile getirmesi çok değerli, çok önemlidir. Biz bu düşüncelere aynen iştirak ediyoruz. Peki, G-20 Zirvesi’ne katılan ülkelerden bazılarının teröre verdiği destek nasıl izah edilecektir?

ADI TERÖR AJANLIĞIDIR

Türkiye sınırının hemen dibinde, ABD’nin gözlem noktaları kurmak için harekete geçmesi tam bir rezalettir. Müttefik olduğumuz ülkenin PYD-YPG lehine gözcülük yapması, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Gözlem noktaları kurulmasının amacı, Fırat’ın doğusuna kilitlenmiş Türkiye’yi teröristlerin nam ve hesabına izlemektir. Bunun adı terör ajanlığıdır. Gözlem noktalarından Türkiye’yi izleyen ABD derin bir çukurdadır.

Suudi Arabistan Allah’tan korkuyor, kuldan utanıyorsa önce işlediği vahşi cinayetin hesabını versin. Kabe’nin de mi karışması isteniyor? Yoksa Türk-Arap cepheleşmesi tırmandırılarak yeni bir sıcak çatışma mı planlanıyor?”

‘MARS’A OTOBAN ÖNERGESİ VERECEKLER’

CHP Genel Başkanı, ilerici halk kitlelerini biliyorsa gerici halk kitlelerini de mutlaka hafızasında taşıyordur. Gerici diye suçladığı vatan evlatları milli ve manevi değerlere sahip olanlar ise Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın ki biz de gericiyiz. Bre cahiller, solumuza flu bakıyoruz demedik mi? Cumhur İttifakı’ndan başka her yere kapalı olduğumuzu söylemedik mi? İP boşuna heves etmesin, CHP ve HDP’den aldığı suflelere boş yere güvenmesin, tövbe ve pişmanlık yaşamadıktan, terör ittifakından dönmedikten sonra önergeleri buruşturulup atılacak kâğıt parçalardır. Bu zilletin ortakları, yakında göğe direk, denize kapak önergesi verirlerse; aya merdiven, Mars’a otoban için Meclis’e önerge sunarlarsa hiç kimse şaşırmasın.

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