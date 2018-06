'30 bin Suriyelinin oy hakkı var'

“Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin Suriyeli vatandaş oy kullanma hakkına sahip. Suriyeliler misafirimiz, memleketlerine gidecekler. Şartlar iyileştikçe de gidiyorlar. Cerablus’a, El Bab’a gittiler, Afrin’e gittiler. 250 bine yakın dönen Suriyeli var.



TERÖR ODAKLARI TEMİZLENDİ

Yurtiçinde dışarıdan sızmalar hariç yurdun her köşesinde şehirde, kırsalda, her yerde etkisiz hale getirdik. Devletin hakimiyeti, ülkenin topraklarının her karışında var ama ABD'nin YPG-PYD unsurlarını DAEŞ'le mücadele için donatması, ağır silahlar vermesi ve bu silahların da PKK'ya aktarılması, oradan da ülkemize sızmaların olması bizim işimizi biraz zorlaştırdı. Şu anda Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar terör odakları yok edildi. Çok zor bir operasyondu. Darbeden çıkmış bir ordunun tekrar toparlanıp, iki süper güç arasına kılıç gibi girmesi çok kolay başarılacak bir iş değildi. Zoru başardık.



SIRADA KOBANİ, KAMIŞLI, HASEKE

Fırat’ın doğusuyla Kamışlı’ya kadar, yani yaklaşık 650 kilometrelik alanda, Kobani, Kamışlı, Haseke, bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK’nın uzantısı PYD, YPG ciddi anlamda ABD’nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kendi toprağımızı korumak adına tedbir alıyoruz.



SEÇİM İÇİN SON KOZLAR

Meydanlar ramazan süresince daha sakindi. Kalabalıklar yine vardı ama doğal olarak insanlar aç, susuz, uykusuz. Şu anda coşku gittikçe artıyor. Sadece meydanlara göre hesap yapmak yeterli değil. AK Parti açısından, Cumhurbaşkanımız açısından meseleye bakarsak biz sıkıntı görmüyoruz. Hedeflediğimiz noktaya yakınız.