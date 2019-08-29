30 Ağustos’ta (yarın) bankalar açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl cuma gününe denk gelmesi bazı soru işaretlerine neden oldu. En çok merak edilen konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. EFT, havale veya ödeme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos’ta (yarın) bankalar açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türk tarihi açısından önemli tarih olan 30 Ağustos’ta gündem olan konulardan biri de bankaların çalışma takvimi. Çeşitli işlemlerini vaktinde tamamlamak isteyen vatandaşlar, bankaların 30 Ağustos’ta açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, bankaların mesai durumu...
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşların tamamı mesailerine bir günlük ara verecek. Başta EFT olmak üzere diğer işlemler bir sonraki işlem günü olan 2 Eylül 2019 Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.
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