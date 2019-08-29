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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

30 Ağustos’ta (yarın) bankalar açık mı?

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30 Ağustos’ta (yarın) bankalar açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl cuma gününe denk gelmesi bazı soru işaretlerine neden oldu. En çok merak edilen konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. EFT, havale veya ödeme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos’ta (yarın) bankalar açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türk tarihi açısından önemli tarih olan 30 Ağustos’ta gündem olan konulardan biri de bankaların çalışma takvimi. Çeşitli işlemlerini vaktinde tamamlamak isteyen vatandaşlar, bankaların 30 Ağustos’ta açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, bankaların mesai durumu...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşların tamamı mesailerine bir günlük ara verecek. Başta EFT olmak üzere diğer işlemler bir sonraki işlem günü olan 2 Eylül 2019 Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.

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