30 Ağustos'ta kargolar açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, kargo işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kargo şubelerinin 30 Ağustos'ta çalışıp çalışmadığı oldu. '30 Ağustos'ta kargolar açık mı?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Kargolar 30 Ağustos'ta açık mı? Kargolar 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?
Yurt içi ve yurt dışında taşıma ve kurye hizmeti veren kargo şirketlerinin 30 Ağustos günü çalışma planlarını merak eden vatandaşlar konu hakkındaki aramalarını sıklaştırdı. İşte, yüz binlerce kişi tarafından merak edilen ''30 Ağustos'ta kargolar açık mı?' ve "Kargolar 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?" sorularının yanıtı...
Aras Kargo: Kargo şirketi 30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle hizmet veremeyecek. İşte kurumun resmi sitesinden konu hakkında yaptığı açıklama...
Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos tarihinde tüm şubeleri açık olacak. İşte kurumun resmi sitesinden konu hakkında yaptığı açıklama...
MNG Kargo: MNG Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: Sürat Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
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