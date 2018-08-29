30 Ağustos'ta kargolar açık mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.08.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

30 Ağustos'ta kargolar açık mı?

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30 Ağustos'ta kargolar açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, kargo işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kargo şubelerinin 30 Ağustos'ta çalışıp çalışmadığı oldu. '30 Ağustos'ta kargolar açık mı?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Kargolar 30 Ağustos'ta açık mı? Kargolar 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?

Yurt içi ve yurt dışında taşıma ve kurye hizmeti veren kargo şirketlerinin 30 Ağustos günü çalışma planlarını merak eden vatandaşlar konu hakkındaki aramalarını sıklaştırdı. İşte, yüz binlerce kişi tarafından merak edilen ''30 Ağustos'ta kargolar açık mı?' ve "Kargolar 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?" sorularının yanıtı...

Aras Kargo: Kargo şirketi 30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle hizmet veremeyecek. İşte kurumun resmi sitesinden konu hakkında yaptığı açıklama...

30 Ağustosta kargolar açık mı

Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos tarihinde tüm şubeleri açık olacak. İşte kurumun resmi sitesinden konu hakkında yaptığı açıklama...

30 Ağustosta kargolar açık mı

MNG Kargo: MNG Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: Sürat Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

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