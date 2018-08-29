30 Ağustos'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar açık olacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, bankacılık işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de banka şubelerinin 30 Ağustos'ta çalışıp çalışmadığı oldu. '30 Ağustos'ta bankalar açık mı?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, bankalar 30 Ağustos'ta açık mı? Bankalar 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?
EFT, havale ve kredi gibi işlemlerini yapmak isteyecek olan vatandaşlar, 30 Ağustos günü bankalar çalışma planlarını merak ediyor. Yurt genelinde birçok kişinin merakla araştırdığı konu hakkında internette yoğun şekilde sorgulama yapılıyor. İşte, yüz binlerce kişi tarafından merak edilen "30 Ağustos'ta bankalar açık mı?" sorusunun yanıtı...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka şubelerinin tamamı o gün kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 31 Ağustos Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. Bu nedenle 30 Ağustos'ta internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
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