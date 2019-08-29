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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu başladı... 30 Ağustos mesajları ve sözleri

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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu başladı... 30 Ağustos mesajları ve sözleri

Türkiye Cumhuriyeti tarihi açsısından büyük öneme sahip 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü için tüm yurtta hazırlıklar ve etkinlikler başladı. Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının kutlanacağı bu anlamlı günde, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. İşte, sizler için hazırladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri.

Düşman güçlerinin Türk topraklarından uzaklaştırılmasını temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı, mesajları ve sözleri sosyal medya ve internette gündemdeki yerini aldı. Türk tarihi açısından önemli olan manevi günde, 30 Ağustos mesajları vatandaşların gönderilerinde paylaşılmaya başlandı. İşte, birbirinden güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları derlemesi.

30 AĞUSTOS MESAJLARI

İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum

İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum

30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi derin saygıyla anarken, tüm hemşehrilerimizin Zafer Bayramını kutluyorum

30 Ağustos Zafer Bayramı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Bu öyle büyük bir zaferdir ki; asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum.

Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize hediye eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve bütün halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum

Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz, emniyet teşkilatımız ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

30 Ağustos, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür. Bu minvalde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutlarım.
"Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "başaracağım" diye başlayarak sonunda "başardım" diyebilenindir."

Tarihin en başarılı komutanlarından. Yıllarca cepheden cepheye koşup hürriyet ve istiklal için savaştı. 30 Ağustos 1922'de istiklal savaşını zaferle noktaladı. Savaşın ne kadar korkunç bir vahşet olduğunu çok iyi bilen biri olarak şu temennide bulundu: "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh"

Bu büyük zaferin mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün şehit ve gazilerini, bin yıldır bu bayrak uğruna şehit ve gazi olmuş bütün vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu zaferi bize armağan eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin şanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yüce Türk Milleti'nin verdiği onur ve büyük bir mücadele neticesinde, zaferle sonuçlanan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıldönümünü gururla kutluyorum

30 Ağustos Zafer Bayramının 95. yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere büyük Türk milletinin bağımsızlığı ve onuru için vatanı uğruna canlarını feda eden ilk şehidimizden günümüze kadar olan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

30 Ağustos 1922, halkımızın ve ordumuzun büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin tüm dünyaya yayıldığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği, tüm ülkenin seferber olduğu bağımsızlık mücadelesinin zafer ile sonuçlandığı 30 Ağustos’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, yiğit askerlerimizi ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum.
30 Ağustos Zaferi, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için başlatılan büyük mücadelenin askeri alandaki başarısıdır. Başta ekonomi, eğitim olmak üzere öteki alanlardaki mücadelemiz sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramını bu ruhla kutluyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... bizi tarihin bu en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum...

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