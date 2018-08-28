30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümü için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Siyaset dünyasından pek çok isim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferimizin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Peki, Zafer Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?
Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. 30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu sene perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak.
31 Ağustos resmi tatil kapsamına girmiyor ancak cuma günü yıllık izin kullanmak isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos ile birlikte hafta sonu tatilini birleştirerek 4 günlük tatil yapma fırsatını elde edebilecekler.
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