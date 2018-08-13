30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos resmi tatil mi sorusu kamu ve kuruluşlarında çalışan yüz binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl yine coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise sorgulamaya devam ediyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte devlet kurumları tatil olacak. Ayrıca bankalarda işlem yapmayacak ve tatil olacaklar.
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek. İlk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle