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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ / ANKARA
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

30-40 kilometre derinlik olmalı

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
30-40 kilometre derinlik olmalı

ABD ile Suriye’de güvenli bölge görüşmelerini değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantılarda ABD’nin Türkiye’nin görüşlerine yaklaştığını söyledi.

Türk ve ABD askeri heyetleri arasında görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yapıcı bir yaklaşım içinde olunduğunu belirten Akar, dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken şöyle konuştu:

“Askeri heyetler arasındaki görüşmeler sırasında bütün görüş ve taleplerimizi arkadaşlarımız muhataplarına ilettiler. Terör örgütleri DEAŞ ile YPG ile mücadele ettiğimizi, ayrıca ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG’lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG’nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi  net bir şekilde masaya koyduk. Ülkemizin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bütün güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahade ettik. Olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.” 

 

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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