30-40 kilometre derinlik olmalı
ABD ile Suriye’de güvenli bölge görüşmelerini değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantılarda ABD’nin Türkiye’nin görüşlerine yaklaştığını söyledi.
Türk ve ABD askeri heyetleri arasında görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yapıcı bir yaklaşım içinde olunduğunu belirten Akar, dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken şöyle konuştu:
“Askeri heyetler arasındaki görüşmeler sırasında bütün görüş ve taleplerimizi arkadaşlarımız muhataplarına ilettiler. Terör örgütleri DEAŞ ile YPG ile mücadele ettiğimizi, ayrıca ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG’lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG’nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi net bir şekilde masaya koyduk. Ülkemizin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bütün güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahade ettik. Olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.”
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