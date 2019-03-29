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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
29.03.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

30-31 Mart hava durumu tahminleri | Hafta sonu hava nasıl olacak?

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30-31 Mart hava durumu tahminleri | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu planları belirlenirken, milyonlarca vatandaş da 30-31 Mart'ta havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeye göre, sıcaklıkların hafta sonu yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği, hafta başından itibaren ise tekrar artacağı tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 30-31 Mart hava durumu tahminleri...

Geçtiğimiz hava sıcaklığının artış göstermesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 mart Cuma günü için sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği tahminlerini paylaşmıştı. Hafta sonu planları yapanlar için MGM uyarılarda bulundu. İşte, 30-31 hava durumu tahminlerine ilişkin bazı bilgiler.

6 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın sabah etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu'da da bu akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanakların, gece saatlerinde etkisini artırarak Diyarbakır, Şanlıurfa’nın doğusu, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Meydana gelebilecek buzlanma, don, ani sel, su baskını ve bunlara bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

31 MART'TA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'den edindiği bilgiye göre, yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ta Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin, Doğu Akdeniz üzerinde konuşlanmış alçak basınç merkezine bağlı olarak yağışlı sistemle kuzey, iç ve batısının Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ile Siirt ve Şırnak illerinin doğusu) mevcut kar örtüsüne ilave olarak aralıklarla devam edecek olan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına bağlı olarak eğimli ve dik yamaçlarda çığ düşme riski bulunuyor.
Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

İstanbul'da pazar günü yağış beklenmiyor. Çok bulutlu olması ve rüzgarın, kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği ve günün en yüksek sıcaklığının 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA

Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer hafif kar yağışlı olması beklenirken günün en yüksek sıcaklığının ise 8 derece olması öngörülüyor.

İZMİR

İzmir'de yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen kentte, günün en yüksek hava sıcaklığının 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

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