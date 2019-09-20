3 yÄ±ldÄ±r bekliyorlar... Ä°mam olmayan kÃ¶yde cuma namazÄ± kÄ±lÄ±namÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
20.09.2019 - 11:51, Son GÃ¼ncelleme:

3 yÄ±ldÄ±r bekliyorlar... Ä°mam olmayan köyde cuma namazÄ± kÄ±lÄ±namÄ±yor

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3 yÄ±ldÄ±r bekliyorlar... Ä°mam olmayan köyde cuma namazÄ± kÄ±lÄ±namÄ±yor

BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esine baÄŸlÄ±, 400 nÃ¼fuslu, 70 haneli GeÃ§itli kÃ¶yÃ¼nde gÃ¶revli imam olmadÄ±ÄŸÄ±ndan 3 yÄ±ldÄ±r camiden ezan okunmuyor, cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmÄ±yor. BÃ¶lge halkÄ± ise camiye imam gÃ¶revlendirilmesini istiyor

BingÃ¶l'Ã¼nÂKarlÄ±ova ilÃ§e merkezine 20 kilometre uzaklÄ±kta bulunan GeÃ§itli kÃ¶yÃ¼nde 3 yÄ±ldÄ±r imam atamasÄ± yapÄ±lmÄ±yor. 3 yÄ±ldÄ±r kÃ¶ylerinde ezan sesini duyamayan kÃ¶ylÃ¼ler, imam olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± cuma namazÄ± kÄ±lamÄ±yor.Â 

3 yÄ±ldÄ±r birÃ§ok kez ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸvurmalarÄ±na raÄŸmen kÃ¶ylerine imam gÃ¶nderilmediÄŸini belirten Muhtar Bedri Ã–zmen, "KÃ¶yÃ¼mÃ¼ze Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce imam atandÄ±. Ä°mamÄ± gÃ¶revlendirme ile ilÃ§e merkezine Ã§ektiler. GÃ¶revlendirilen imamÄ±n kadrosu hala kÃ¶yÃ¼mÃ¼zde olduÄŸu iÃ§in baÅŸka bir imamÄ± bize gÃ¶nderemiyorlar. Ya bizim imamÄ± tekrar kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze gÃ¶nderin ya da kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze yeni imam atansÄ±n. ÃœÃ§ yÄ±ldÄ±r camimiz aÃ§Ä±lmÄ±yor. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde ezan okunmuyor. Cuma namazÄ±nÄ± imkanÄ± olanlar ilÃ§e merkezine gidip kÄ±lÄ±yor" dedi.

3 yÄ±ldÄ±r bekliyorlar... Ä°mam olmayan kÃ¶yde cuma namazÄ± kÄ±lÄ±namÄ±yor

KÃ¶y sakinlerinden Menduh DÃ¼zgÃ¼n ise "KÃ¶y camilerinde bir cenaze bile yÄ±kanmÄ±yor. Namaz kÄ±lamÄ±yoruz. Defalarca bunu yetkililere aktarmamÄ±za raÄŸmen kÃ¶yÃ¼mÃ¼z imamsÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±" dedi.

KarlÄ±ova Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri ise GeÃ§itli kÃ¶yÃ¼nde lojman olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kÃ¶ye imam gÃ¶revlendirilmediÄŸini belirtti.

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