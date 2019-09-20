3 yÄ±ldÄ±r bekliyorlar... Ä°mam olmayan kÃ¶yde cuma namazÄ± kÄ±lÄ±namÄ±yor

3 yÄ±ldÄ±r bekliyorlar... Ä°mam olmayan köyde cuma namazÄ± kÄ±lÄ±namÄ±yor
BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esine baÄŸlÄ±, 400 nÃ¼fuslu, 70 haneli GeÃ§itli kÃ¶yÃ¼nde gÃ¶revli imam olmadÄ±ÄŸÄ±ndan 3 yÄ±ldÄ±r camiden ezan okunmuyor, cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmÄ±yor. BÃ¶lge halkÄ± ise camiye imam gÃ¶revlendirilmesini istiyor
BingÃ¶l'Ã¼nÂKarlÄ±ova ilÃ§e merkezine 20 kilometre uzaklÄ±kta bulunan GeÃ§itli kÃ¶yÃ¼nde 3 yÄ±ldÄ±r imam atamasÄ± yapÄ±lmÄ±yor. 3 yÄ±ldÄ±r kÃ¶ylerinde ezan sesini duyamayan kÃ¶ylÃ¼ler, imam olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± cuma namazÄ± kÄ±lamÄ±yor.Â
3 yÄ±ldÄ±r birÃ§ok kez ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸvurmalarÄ±na raÄŸmen kÃ¶ylerine imam gÃ¶nderilmediÄŸini belirten Muhtar Bedri Ã–zmen, "KÃ¶yÃ¼mÃ¼ze Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce imam atandÄ±. Ä°mamÄ± gÃ¶revlendirme ile ilÃ§e merkezine Ã§ektiler. GÃ¶revlendirilen imamÄ±n kadrosu hala kÃ¶yÃ¼mÃ¼zde olduÄŸu iÃ§in baÅŸka bir imamÄ± bize gÃ¶nderemiyorlar. Ya bizim imamÄ± tekrar kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze gÃ¶nderin ya da kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze yeni imam atansÄ±n. ÃœÃ§ yÄ±ldÄ±r camimiz aÃ§Ä±lmÄ±yor. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde ezan okunmuyor. Cuma namazÄ±nÄ± imkanÄ± olanlar ilÃ§e merkezine gidip kÄ±lÄ±yor" dedi.
KÃ¶y sakinlerinden Menduh DÃ¼zgÃ¼n ise "KÃ¶y camilerinde bir cenaze bile yÄ±kanmÄ±yor. Namaz kÄ±lamÄ±yoruz. Defalarca bunu yetkililere aktarmamÄ±za raÄŸmen kÃ¶yÃ¼mÃ¼z imamsÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±" dedi.
KarlÄ±ova Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri ise GeÃ§itli kÃ¶yÃ¼nde lojman olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kÃ¶ye imam gÃ¶revlendirilmediÄŸini belirtti.
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