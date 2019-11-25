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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 yıl sonra gelen takipsizlik kararı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
3 yıl sonra gelen takipsizlik kararı

15 TEMMUZ’dan sonra tutuklanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın koruma müdürü eski Binbaşı Yakup Ata hakkında 3 yıldır sürdürülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Taksicilik yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Ata görevi iade edilmeyi bekliyor.

Soruşturma dosyasına göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın koruma müdürü olarak görev yapan Yakup Ata, izinliydi. Ailesi birlikte İskenderun’daki askeri kampta tatildeydi. Darbe girişiminden haberdar olduktan sonra ertesi gün erkenden yola çıkarak Ankara’ya geldi. Hemen görevinin başına giderek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Gazinosu’nda, Akar’ın dönüşünü beklemeye başladı.

Eski Binbaşı Ata, 20 Şubat 2017’de savcılık ifadesinde gözaltına alınmasına ilişkin süreci şöyle anlattı:

“Zekai Paşa (Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı) bana ‘Git polise ifade ver’ dedi. Ben de kendisine ‘Beni siz seçtiniz. Beni tanıyorsunuz. Bir hatam yanlışım olabilir, ancak ben asla hainlik yapmadım’ dedim. Benim emniyete götürülmem yönünde emir verdi. Olay günü Ankara’da olmuş olsaydım komutan için canımı feda etmekten çekinmezdim.” 

SUÇ UNSURU BULUNMADI

İfadelerinde darbe girişimiyle bir ilgisi olmadığını ve haberdar olmadığını savunan Ata, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 7.5  ay cezaevinde kaldı. MASAK dosyaya Ata için herhangi bir suç unsuru rastlanılmadığına ilişkin rapor gönderdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de Ata’nın ankesör, kontörlü ve büfe telefonlarından aranma kaydına rastlanılmadığını bildirdi. Şüphelinin ByLock kaydına da rastlanılmadı. Ankesör, MASAK, ByLock, Banka Asya, FETÖ okulları, katalog evliliği gibi FETÖ bağlantısını gösteren herhangi bir bulguya rastlanılmayan Ata hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 yıl süren soruşturmanın ardından 4 Ekim 2019 tarihinde takipsizlik kararı verdi.

TAKSİCİLİK YAPIYOR

Yakup Ata’nın avukatı Mehmet Sena Kapu takipsizlik kararının 21 Kasım tarihinde kesinleştiğini belirterek, “Suçsuzluğunu kanıtlamak ve görevine dönmesini sağlamak için bütün hukuki yolları denedik. Ancak henüz hiçbirinden olumlu bir sonuç alamadık. OHAL Komisyonu’ndan görevine iadesi için bir sonuç çıkmadı. Bu takipsizlik kararını da sunduk. Ancak hâlâ bir sonuç alamadık” dedi. 

 

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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