3 yıl sonra 10.04 anması
DEAŞ’ın Ankara Tren Garı’ndaki canlı bomba saldırısında ölen 103 kişi, katliamın üçüncü yılında düzenlenen anma programıyla anıldı.
10 Ekim 2015 katliamı yıldönümünde 2 yıldır anma yapılmak isteniyor ancak Ankara Valiliği izin vermiyordu. Katliamın üçüncü yılında DEAŞ’lı teröristlerin bombaları patlattığı tren garı önünde anma yapılmasına izin verildi. CHP, HDP milletvekilleri, DİSK, KESK, TMMO ve TTB yöneticilerinin katıldığı anmada, katliamda ölenlerin fotoğrafları taşındı. Ölenler için bombaların patladığı saat olan 10.04’te saygı duruşu yapıldı. Ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Katliama ilişkin davanın sonuçlandığını, ancak gerçek faillerin ortaya çıkarılmadığını savunan Çerkezoğlu, dava dosyasında yer alan mülkiye müfettişlerin hazırladığı raporlara da dikkat çekti. Çerkezoğlu, “Raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığı anlaşılmasına rağmen mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kastı/ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış ne de tanık olarak dinlemiştir” dedi. Konuşmaların ardından, saldırıda ölenlerin yakınları ve milletvekilleri tarafından gar önündeki anıta karanfil bırakıldı. Tören nedeniyle polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatılırken, bomba uzmanları ve polis ekipleri törenin düzenlendiği alanda arama yaptı. Anmaya katılanlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
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