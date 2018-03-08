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    3 yıl hapis cezası

    Damla GÜLER
    08.03.2018 - 21:05 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY’nin medya ayağına yönelik, aralarında şarkıcı Attila Taş’ın da olduğu 29 sanıklı davada karar açıklandı.

     İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Attila Taş’a, ‘suç vasfının değişmesiyle örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Cezada indirime giden mahkeme 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sanıklardan Murat Aksoy 2 yıl 1 ay, Cuma Ulus 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Büşra Erdal ise 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası aldı. 

    ATİLLA TAŞ'TAN AÇIKLAMA

    Konuyla ilgili Atilla Taş Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

    "Merak eden dostlara, yargı süreci bitmiş değildir. Eninde sonunda bu davadan beraat edeceğime inanıyorum, sizler de bana inanın. Ben muhalefet etmekten başka hiçbir şey yapmadım."

    Etiketler: gazetehaberleri , atilla taş , hapis , gündem
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