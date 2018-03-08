3 yıl hapis cezası

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Attila Taş’a, ‘suç vasfının değişmesiyle örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Cezada indirime giden mahkeme 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sanıklardan Murat Aksoy 2 yıl 1 ay, Cuma Ulus 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Büşra Erdal ise 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası aldı.

ATİLLA TAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Atilla Taş Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Merak eden dostlara, yargı süreci bitmiş değildir. Eninde sonunda bu davadan beraat edeceğime inanıyorum, sizler de bana inanın. Ben muhalefet etmekten başka hiçbir şey yapmadım."