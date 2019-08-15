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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

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3 yaşındaki lösemi hastası Ahmet’in itfaiyecilik hayali gerçek oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde lösemi teşhisi tanısı konulan 3 yaşındaki Ahmet’in itfaiyecilik hayalini, kendisine sürpriz yapan itfaiyeci erleri gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan İlknur ve Turan Yenen çiftinin 3 yaşındaki çocukları Ahmet Eren’e lösemi teşhisi konuldu. Küçük yaşta lösemi ile savaşan Ahmet Eren, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi onkoloji ünitesinde tedavi görüyor. Hastalığı nedeni ile sık sık hastaneye giden Ahmet Eren, itfaiyeci olmanın hayalini kuruyor. Ahmet Eren’in bu hayalini öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 

İTFAİYE ERLERİ KÜÇÜK AHMET'İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Büyükşehir’e bağlı İzmit Yahyakaptan İtfaiye Grubu, Ahmet Eren’in hayalini gerçekleştirmek için ailesine ulaştı. Evin adresini öğrenen itfaiye ekipleri, Ahmet Eren’in hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı. İtfaiye ekipleri, Ahmet Eren’in evinin bulunduğu sokağa girdiklerinde araçların sirenlerini açtı. İtfaiye aracının siren sesini duyan Ahmet Eren, her şeyden habersiz sokağa fırladı. İtfaiye araçlarının evinin önünde durduğunu gören Ahmet Eren, şaşkınlığını gizleyemedi. 

İTFAİYE ARACINA BİNİP MAHALLE TURU ATTI

Ailesi ile birlikte itfaiye erlerini karşılayan Ahmet Eren’e itfaiyeci kıyafeti, kaskı ve oyuncak itfaiye arabası hediye edildi. Ahmet Eren daha sonra itfaiye aracına bindirildi. Hayalleri gerçekleşen lösemi hastası Ahmet Eren için itfaiye araçları ile kısa bir mahalle turuna çıkıldı. Minik Eren’in mutluluğu adeta yüzüne yansıdı. 

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